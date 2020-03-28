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Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок и путешествий
иллюстрация: tripsavvy.com

Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок и путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:20 28.03.2020

В связи с Поручением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года Ростуризм рекомендует:

  • туристам, планирующим поездку по России — рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки.
  • туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России — рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения).

Туроператорам, реализующим туристский продукт по России, отелям и другим средствам размещения:

  • Содействовать туристам в переносе сроков путешествия;
  • Находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью – это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать, — цитирует пресс-служба руководителя Федерального агентства по туризму Зарину Догузову.

Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок и путешествий

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