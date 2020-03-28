Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок и путешествий

В связи с Поручением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года Ростуризм рекомендует:

Туроператорам, реализующим туристский продукт по России, отелям и другим средствам размещения:

Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью – это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать, — цитирует пресс-служба руководителя Федерального агентства по туризму Зарину Догузову.