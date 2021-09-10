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Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком. Программу возобновят в следующем году

Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком. Программу возобновят в следующем году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 10.09.2021

В ночь с четверга на пятницу (10 сентября) Ростуризм закрыл окно продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году. Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн. россиян.

Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд. рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд. рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы, — сообщили в Ростуризме.

Наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. Кроме того, россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком. Программу возобновят в следующем году

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