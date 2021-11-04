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Росздравнадзор призывает сообщать в прокуратуру и Следком об антипрививочниках
Фото: "Медвестник"

Росздравнадзор призывает сообщать в прокуратуру и Следком об антипрививочниках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 04.11.2021

Особенно, о медиках-антиваксерах.

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Об этом в среду сообщается на сайте medvestnik.ru.

В письме Росздравнадзора предлагается выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Также в письме отмечено, что о таких гражданах следует сообщать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».

На сайте уточняется, что особое внимание служба поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании, если их деятельность имеет признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

Отмечается, что после передачи информации в правоохранительные органы необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом Росздравнадзор.

Росздравнадзор призывает сообщать в прокуратуру и Следком об антипрививочниках

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