Ротавирус: актуальная угроза не только летом

Ротавирус принято называть «летним вирусом», но это определение не отражает всей картины. Инфекция действительно предпочитает тепло и влажность, однако распространяться она способна круглый год. После окончания отпусков вирус «перекочёвывает» в детские сады, школы и офисы. Важно помнить: переболевший человек остаётся заразным ещё до пяти недель, даже если симптомы уже исчезли. Это означает, что риск подхватить ротавирус сохраняется и дома, и на работе, и в транспорте.

Почему ротавирус так опасен

В отличие от пищевого отравления, с которым его часто путают, ротавирус поражает слизистую желудка и тонкого кишечника. Вирус нарушает ферментные процессы, из-за чего резко снижается усвоение воды и электролитов. Следствие — быстрое развитие обезвоживания, особенно у маленьких детей.

По словам профессора Андрея Продеуса, главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области, у ребёнка критическое состояние может наступить всего за несколько часов. Потеря около 10% массы тела в виде жидкости уже представляет смертельную угрозу.

Масштабы проблемы

Исследование Global Burden of Disease 2019 подтверждает: ротавирус остаётся ведущей причиной смертности от диареи во всём мире. На его долю приходится около 20% случаев. Чаще всего тяжёлые исходы фиксируются у детей младше 5 лет и пожилых людей.

Как действовать при заболевании

Восполнение жидкости в организме. При первых симптомах важно начать приём растворов для оральной регидратации. Пить нужно часто и небольшими порциями. Противовирусная терапия. Профессор Продеус считает, что лечение должно быть комплексным и начинаться как можно раньше. Как сообщает издание ridus.ru , для минимизации риска осложнений и скорейшего выздоровления могут назначаться противовирусные препараты прямого действия, мешающие вирусу проникать в клетки и размножаться. Одно из таких средств — умифеновир (действующее вещество Арбидола), эффективный не только при ротавирусной, но и многих других острых кишечных и респираторных вирусных инфекциях. Сезон ОРВИ и гриппа неминуемо приближается, и наличие в семейной аптечке подобного универсального противовирусного средства может оказаться весьма кстати. Антибиотики не подходят. Применять их при вирусной инфекции бессмысленно и даже вредно. Медицинская помощь. Если у вашего ребёнка наблюдаются многократная рвота, частый водянистый стул, высокая температура и признаки обезвоживания — необходимо сразу обращаться к врачу. Для взрослых поводом для медицинской помощи становятся выраженная слабость, неукротимая рвота и жар, сохраняющийся более суток.

Профилактика на каждый день

Здесь нет сложных правил — всё давно знакомо. Чаще мойте руки с мылом, а в дороге не стесняйтесь пользоваться антисептиком. Пейте только кипячёную или бутилированную воду — никакой «из-под крана». Фрукты и овощи — под струю чистой воды, а морепродукты — только после термической обработки. Детям стоит объяснить простую истину: в бассейне и в реке вода для плавания, а не для питья. Посуда — только личная, без «общих кружек». Игрушки, гаджеты, дверные ручки — всё это тоже нужно регулярно обрабатывать. И ещё один важный момент: малышей до восьми месяцев можно и нужно вакцинировать от ротавируса. Прививка доказала, что снижает риск тяжёлого течения болезни и уменьшает число госпитализаций.

