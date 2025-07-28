Ротавирус на чемоданах: как не позволить инфекции испортить отдых

Планируя долгожданный летний отпуск, мы тщательно выбираем отель, бронируем билеты, пакуем чемоданы. Но в процессе сборов легко упустить из виду один важный пункт — подготовка к возможной встрече с вирусами. Между тем, лето 2025 года уже ознаменовалось ростом случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), и в числе главных виновников — ротавирус. Почему он так опасен и как избежать встречи с ним, изданию regnum.ru рассказал профессор Андрей Продеус, доктор медицинских наук и главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области.

Когда симптомы обманчивы

Путать ротавирус с обычным пищевым отравлением — частая и опасная ошибка. В отличие от лёгкого отравления, вирус поражает весь желудочно-кишечный тракт, вызывая воспаление слизистой и нарушая всасывание воды и питательных веществ. Рвота, температура, диарея — всё начинается резко и прогрессирует стремительно. Особенно это опасно для детей: обезвоживание может наступить буквально за часы. Потеря 10% массы тела у ребёнка — уже критическое состояние.

Почему лето — сезон для вируса

Жара, высокая влажность, активный туризм и переполненные курорты — идеальные условия для распространения ротавируса. Он устойчив к воздействиям внешней среды, легко переносится через руки, воду, игрушки, посуду и поверхности. А в закрытых помещениях, таких как вагоны поездов или каюты круизных лайнеров, вирус способен передаваться даже воздушно-капельным путём.

Особую угрозу представляют водоёмы — от бассейнов до морей. Проглоченная во время купания вода может стать источником заражения, особенно если речь идёт о детях. А употребление в пищу плохо вымытых овощей и фруктов или морепродуктов, приготовленных с нарушением температурного режима, является дополнительным фактором риска.

Правила профилактики

Во многих странах ротавирусная вакцина включена в национальный календарь прививок. В России она пока доступна на платной основе и вводится в младенческом возрасте, обычно до 8 месяцеы. Профессор Продеус подчёркивает: вакцинация помогает снизить вероятность тяжёлого течения болезни и риска госпитализации.

Тем, кто не был привит, важно уделить внимание другим мерам профилактики, особенно в условиях активной циркуляции вируса.

Как действовать при первых симптомах

Основные шаги при ротавирусной инфекции — это своевременная регидратация (восполнение жидкости и солей) и противовирусная терапия. Один из препаратов с доказанной эффективностью против ротавируса, по словам профессора Продеуса, — умифеновир (Арбидол). Он блокирует проникновение вируса в клетки и препятствует его размножению, тем самым снижая вирусную нагрузку.

Арбидол может использоваться как для лечения, так и для профилактики ротавирусной и других острых кишечных инфекций, а не только ОРВИ и гриппа, как полагают многие, объясняет специалист. Важно помнить: антибиотики при ротавирусной инфекции неэффективны и даже опасны — они нарушают микрофлору кишечника и могут усугубить состояние.

Что положить в дорожную аптечку

Собирая аптечку, особенно если в отпуск с вами отправляются дети, не забудьте положить в неё средства, способные предотвратить последствия ротавирусной инфекции:

растворы электролитов для регидратации;

жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен);

противовирусное средство широкого спектра действия;

энтеросорбенты;

пробиотики для восстановления кишечной флоры;

антигистаминные средства;

термометр (лучше электронный);

антисептики и салфетки для гигиены;

бинты, пластыри, стерильные салфетки.

Ротавирус — частый спутник летнего сезона. Подходите к отдыху с умом: профилактика, аптечка и бдительность помогут вам и вашей семье не только не заболеть, но и провести отпуск именно так, как вы планировали — спокойно и с удовольствием.

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