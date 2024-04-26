Ротавирус перешёл в наступление

Специалисты предлагают современные средства защиты

Вирусы не оставляют нас в покое. Только, казалось, утихомирился ковид, как этой зимой в наступление пошёл грипп. И вот ещё одна напасть – ротавирус.

Коронавирусная пандемия на время отодвинула внимание от ротавирусной инфекции, однако, начиная с 2022 года, она начала быстро восстанавливать свои прежнее позиции.

Ротавирусная статистика

Если в 2019 году, по данным Роскомнадзора, показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в РФ был 70,3 заболевших на 100 тысяч жителей, то к 2020 году он снизился более, чем в 2 раза — до 33,9. Однако потом начался быстрый рост – 49,8 в 2021 году, 61,7 – в 2022 году и, судя по предварительным данным из регионов, в 2023 году заболеваемость ротавирусом окажется, как минимум, на доковидном уровне. Не внушает оптимизма и нынешний год – последствия катастрофических паводков, безусловно, поспособствуют распространению вирусных кишечных инфекций. А летом возникнет ещё одна проблема – переполненные в нынешней ситуации российские курорты. Во время отдыха многие люди забывают о необходимых гигиенических мерах, при том, что риск подцепить инфекцию в общественных бассейнах, других местах массового скопления людей значительно выше. Нужно помнить, что вирус в воде может оставаться жизнеспособным до нескольких месяцев.

Опасные симптомы

Д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы Марина Журавлёва в интервью «Коммерсантъ» с сожалением отмечает, что значительная часть населения очень легкомысленно относится к этой проблеме. Многие полагают, что ротавирусная инфекция – это только рвота и диарея: хоть и неприятные, но временные и не очень опасные симптомы. Но это ошибочная точка зрения. Дело в том, что ротавирус нарушает работу ферментных систем кишечника, а это может привести к обезвоживанию организма и очень серьёзным осложнениям, вплоть до летальных. Поэтому, если у вас или вашего ребёнка наблюдаются симптомы ротавирусной инфекции и существует высокий риск дегидратации, то необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для диагностики и лечения заболевания.

Современная терапия

Лечение ротавирусной инфекции чаще всего направлено на борьбу с симптомами и поддержание необходимого уровня жидкости в организме. При сильной рвоте и диарее врачи могут назначить специальные противорвотные или противодиарейные препараты. Самое главное – борясь только с симптомами, они не устраняют причин заболеваний. Кроме того, побочные эффекты ограничивают использование этих средств при лечении маленьких детей.

М. Журавлёва указывает, что 82% острых кишечных инфекций имеет вирусную этиологию, при этом почти в половине случаев это ротавирус. Важно отметить ещё и то, что симптоматика ротавируса мало отличается от других инфекций, например аденовируса и норовируса. Всё это обусловливает эффективность использования при профилактике и терапии специальных препаратов с широким спектром противовирусной активности. К таким, например, относится, российский препарат Арбидол, пояснила эксперт. Многочисленные исследования во всём мире, в том числе странах Западной Европы, США, Китае, показали, что умифиновир можно применять при лечении и профилактике гриппа А и В, коронавируса, других ОРВИ, а также при комплексной терапии ротавирусной инфекции. Действующее вещество препарата умифеновир препятствует проникновению вирусов в клетку, при этом не влияя на иммунную систему. Арбидол в форме суспензии разрешён к применению у детей с двух лет.

И всегда надо помнить, что своевременно начатая противовирусная терапия не только позволит ускорить выздоровление, но и – что намного важнее – значительно уменьшит риск опасных осложнений. И, конечно, огромное значение в профилактике кишечных вирусных инфекций имеют простые и всем известные гигиенические меры. Чаще мойте руки, особенно после посещения общественных мест, мойте фрукты и овощи и обязательно кипятите воду перед питьем. Берегите своё здоровье!