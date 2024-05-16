Ровно 6 лет назад было открыто движение по Крымскому мосту

С момента открытия движения по автодорожной части моста в Крым и на Кубань проехало более 26,4 млн транспортных средств, из них почти 22,3 млн легковых автомобилей, а также более 302 тыс. автобусов. Востребованность южных маршрутов в Республику Крым и в Краснодарский край примерно одинаковая, об этом свидетельствует интенсивность движения в оба направления. Завершение в 2018 году строительства автодорожной части Крымского моста многократно расширило возможности для развития полуострова, обеспечив устойчивые логистические цепочки для грузоперевозок и развития внутреннего туризма страны. На полуострове приступили к реализации национальных проектов, а также претворению в жизнь масштабной программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог.

Крым стал одним из основных направлений для отдыха россиян, санаторно-курортные здравницы полуострова посещают сейчас жители всех регионов нашей страны. В течение шести лет после открытия автодорожной части моста турпоток в Крым составил 39,8 млн человек.

В целях обеспечения безопасности при передвижении по Крымскому мосту все транспортные средства, водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Досмотр проводится на специальных площадках, расположенных на автодорожных подходах к мосту.

Ежедневно эксплуатирующие организации несут свою службу, чтобы обеспечить столь высокий транспортный поток безопасным и бесперебойным проездом. Все технические системы находятся в исключительном состоянии. Реагирование на дорожные ситуации осуществляется незамедлительно, – отмечает начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Сегодня штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 200 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.

Для проезда по Крымскому мосту допускаются легковые транспортные средства и рейсовые автобусы. Следует учесть, что транспортные средства с электрическим двигателем либо с гибридной установкой в обязательном порядке направляются на инспекционно-досмотровый комплекс, а пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке.

Для проезда грузовых транспортных средств организован альтернативный маршрут движения по материковой части субъектов Российской Федерации.

*** Автомобильная дорога по Крымскому мосту – участок км 141 – км 160 федеральной трассы А-290. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства. Трасса категории IБ. Четыре полосы движения с возможной пропускной способностью до 40 тысяч автомобилей в сутки (без прохождения досмотра). Максимальная разрешенная скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.

источник: пресс-служба Росавтодора