Рождаемость в Крыму и в Севастополе: социолог оценила ситуацию

В Крыму суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сейчас немногим выше среднего по России, хотя в целом по стране наблюдается отрицательная динамика. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Киселева.

В Крыму показатель СКР выше среднего показателя по России, но мы отмечаем снижение суммарного коэффициента рождаемости по Крыму. Так, в республике СКР где-то 1,4, а вот в Севастополе – всего 1,06. При этом Севастополь входит в десятку аутсайдеров с самыми низкими показателями суммарного коэффициента рождаемости, — сказала она.

При этом Киселева напомнила, что просто для воспроизводства населения, без увеличения его численности, СКР должен составлять 2,1. Но по итогам прошлого года, этот показатель был значительно ниже. Только в двух регионах Российской Федерации в 2025 году этот показатель был выше (более двух детей на одну женщину). Это Чеченская Республика и Республика Тыва, сказала Киселева.

Также эксперт уточнила, что в России наблюдается отрицательная динамика по СРК, с 2015 года этот показатель снижается. Однако в ряде регионов рост есть, так, в прошлом году он наблюдался в четырнадцати регионах.

Социологические исследования показывают, что два главных условия для рождения вторых и последующих детей – это, во-первых, наличие собственного жилья, а, во-вторых, уровень семейных доходов, сказала Киселева.

Годом ранее ситуация с суммарным коэффициентом рождаемости (СКР) в Крыму была аналогичной – СКР также превышал средние данные по России.

источник: РИА Новости Крым

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