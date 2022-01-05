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«Рождественская мозаика» в Керчи
Фото: kerchmuseum.ru

«Рождественская мозаика» в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:42 05.01.2022

12 января в Керчи откроется выставка «Рождественская мозаика». Ее представляют Крымское республиканское отделение ВТОО «Союз Художников России» и Картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Новый Год и Рождество – самые долгожданные праздники и излюбленная тема в искусстве! Для взрослых и детей известные живописцы нашего города представят свои новые произведения, наполненные теплом и радостью новогодних праздников, магией искусства и зимнего волшебства. И пусть за окном не кружат еще снежинки, на картинах художников царит настоящая русская зима. Недаром живописцы столетиями воспевали красоту русских просторов и сказочную прелесть рождественских традиций. В экспозицию войдут более 50 картин — зимние пейзажи, рождественские натюрморты, абстрактные полотна, — сообщает пресс-служба музея.  

В выставке приняли участие как маститые художники, так и молодые дарования, опытные живописцы и подающие надежды, полные энтузиазма и желания удивить публику будущие мастера кисти.

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Увидеть работы художников можно будет до 28 февраля. Адрес галереи: Керчь, ул. Театральная, 36.

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