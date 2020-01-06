Рождественский сочельник в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе

6 января православные христиане отмечают Сочельник Рождества Христова. В этот день в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), состоялась Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста и Великая вечерня. Богослужения совершил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта в сослужении духовенства собора.



Как напоминает пресс-служба Севастопольского благочиния, из всех двунадесятых, важнейших после Пасхи двенадцати православных праздников только два предваряются сочельником – Рождество и Крещение, что говорит об их особой значимости. 6 января завершается строгий пост. В соответствии с Библией, незадолго до того, как Дева Мария родила на свет Иисуса, волхвы заметили в небе яркую звезду, которая ознаменовала великое рождение Спасителя. Следуя за звездой, они нашли место, где родился Сын Божий.

Предпраздничный день называется Сочельником или Сочевником в связи с тем, что после появления в вечернем небе первой звезды, можно и нужно приступать к трапезе и обязательно отведать сочиво – зерновую размоченную пищу с медом и фруктами. В этот день истинно верующие православные христиане по-особенному готовятся к встрече большого праздника– пришествию в мир Его Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, весь день их наполнен радостным, приподнятым настроением, что помогает завершать строгий пост в отличном расположении духа, — рассказали в Благочинии.

Служба Рождественского Сочельника длиннее, чем обычная, и торжественнее. Утром в Сочельник по окончании Литургии в центр храма выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождества Христова. Эта свеча символизируют Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос. Затем освящается сочиво.

По окончании богослужения отец Сергий поздравил собравшихся в храме с наступающим праздником Рождества Христова.

Фото: пресс-служба Севастопольского Благочиния.