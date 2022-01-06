Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.

В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно — ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему — и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности — потому что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни тоже находилась в стеснённых обстоятельствах — в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце переполняла любовь к Сыну и Богу: эта любовь преображала всё вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что и видеть благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели всё в чёрном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает всё творение — и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), — ощутим себя окружёнными любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). Приходит — и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше — чтобы человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё сделал для нашего спасения. Нам остаётся только принять Его любовь и ответить на неё своими поступками — жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твёрдым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто не отлучён от соучастия в этом ликовании, — свидетельствует святитель Лев Великий, — ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение» (Слово I на Рождество Христово). Господь да ниспошлёт всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезёй спасения. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси

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