Рождество Христово! Поздравление Главы Крыма Серея Аксёнова

«Христос рождается – славьте!» Это слова из Канона Рождеству Христову. Рад поздравить православных христиан с великим и долгожданным праздником!

Он символизирует надежду на спасение и вечную жизнь, дарит нам веру, учит состраданию и милосердию, вдохновляет нас на добрые дела.

По словам нашего Патриарха, две тысячи лет возносится к небесам молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, и мы не просто верим – мы знаем, что Он нас слышит, что Он помогает нам. И сегодня наша молитва должна быть особенно сильной – за нашу Родину, за Россию.

Православная церковь – огромная созидательная сила, которая способствует сохранению высокой духовности, культуры и традиционных ценностей. Помогает нашему народу и каждому верующему человеку преодолевать трудности, побеждать зло в себе и в окружающем мире.

Будем стараться делать все возможное, чтобы оставаться христианами не только по имени, но и по образу жизни, в своем отношении к родным и близким, к коллегам и сослуживцам, к каждому, кто нуждается в помощи, сочувствии и поддержке.

Желаю всем любви и взаимопонимания, мира и добра! Пусть Рождество Христово наполняет наши сердца верой, светом и радостью! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым