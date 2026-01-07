Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Рождество Христово! Поздравление Главы Крыма Серея Аксёнова
Новости Республики
Рождество Христово! Поздравление Главы Крыма Серея Аксёнова
источник иллюстрации: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Рождество Христово! Поздравление Главы Крыма Серея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 07.01.2026

Праздник дарит людям веру, учит состраданию и милосердию, вдохновляет на добрые дела — поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Рождества Христова.

«Христос рождается – славьте!» Это слова из Канона Рождеству Христову. Рад поздравить православных христиан с великим и долгожданным праздником!

Он символизирует надежду на спасение и вечную жизнь, дарит нам веру, учит состраданию и милосердию, вдохновляет нас на добрые дела.

По словам нашего Патриарха, две тысячи лет возносится к небесам молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, и мы не просто верим – мы знаем, что Он нас слышит, что Он помогает нам. И сегодня наша молитва должна быть особенно сильной – за нашу Родину, за Россию.

Православная церковь – огромная созидательная сила, которая способствует сохранению высокой духовности, культуры и традиционных ценностей. Помогает нашему народу и каждому верующему человеку преодолевать трудности, побеждать зло в себе и в окружающем мире.

Будем стараться делать все возможное, чтобы оставаться христианами не только по имени, но и по образу жизни, в своем отношении к родным и близким, к коллегам и сослуживцам, к каждому, кто нуждается в помощи, сочувствии и поддержке.

Желаю всем любви и взаимопонимания, мира и добра! Пусть Рождество Христово наполняет наши сердца верой, светом и радостью! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  5 января – Федул Зимний. Колдуны нынче весьма сильны
Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.