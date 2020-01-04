Рождество Христово в Симферополе. Архиерейские богослужения

В Симферополе Рождественские архиерейские богослужения состоятся в Александро-Невском соборе. Расписание таково:
- 5 января — Рождественский Сочельник, всеношное бдение (Епископ Каллиник). Начало в 16:00.
- 6 января — Рождественский сочельник, литургия (Епископ Калинник). Начало в 7:15. Рождество Христово, всенощное бдение — в 16:00 (Епископ Нестор).
- 7 января — Рождество Христово, литургия (Нестор).
- 8 января — Вечерня Поздравление Правящего Архиерея в г. Симферополе. Начало в 16:00 (Епископ Нестор, Епископ Калинник).
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