Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Рождество Христово в Симферополе. Архиерейские богослужения

crimeapress_news

Рождество Христово в Симферополе. Архиерейские богослужения

Рождество Христово в Симферополе. Архиерейские богослужения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:16 04.01.2020

В Симферополе Рождественские архиерейские богослужения состоятся в Александро-Невском соборе. Расписание таково:

  • 5 января — Рождественский Сочельник, всеношное бдение (Епископ Каллиник). Начало в 16:00.
  • 6 января — Рождественский сочельник, литургия (Епископ Калинник). Начало в 7:15. Рождество Христово,  всенощное бдение — в 16:00 (Епископ Нестор).
  • 7 января — Рождество Христово, литургия (Нестор).
  • 8 января — Вечерня Поздравление Правящего Архиерея в г. Симферополе. Начало в 16:00 (Епископ Нестор, Епископ Калинник).

 

 

Рождество Христово в Симферополе. Архиерейские богослужения

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.