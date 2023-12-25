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Рождество в Херсонесе Таврическом. Будет интересно!

Рождество в Херсонесе Таврическом. Будет интересно!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:00 25.12.2023

Главным христианским зимним праздником в России является Рождество Христово. По традиции этот день ассоциируется с семейными ценностями, теплом и верой в чудо. Приглашаем отметить торжество в колыбели русского православия и принять участие в культурно-просветительском мероприятии музея-заповедника!

Настоящая рождественская сказка оживет 7 января 2024 года на Главной улице Херсонеса Таврического. С 10:00 до 12:00 каждый гость сможет изучить традиции праздника и погрузиться в его атмосферу: сделать подарок своими руками, поучаствовать в тематических мастер-классах, посетить ярмарку ремесел, услышать выступления творческих коллективов Севастополя и спеть колядки. Дети и взрослые отведают имбирные пряники и маковые калачи, а также разыграют вертеп ‒ сцену Рождества. В этот день никто не уйдет из музея-заповедника без подарка! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонеса Таврического».  

Вход на мероприятие свободный.

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источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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