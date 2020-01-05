Рождество – один из самых любимых христианских праздников, который ассоциируется с чем-то светлым, уютным. Этот особенный день многие стремятся провести по-семейному. Но совсем необязательно дома.

Все курортные города Крыма запланировали насыщенную программу, которая заставит вас лишний раз поверить в чудо. Как отметить Рождество всей семьёй, если душа просит доброго и при этом нескучного праздника? У Туристического портала Крыма есть ответ!

Симферополь

Столица Крыма устроила настоящие «Рождественские каникулы» на площади Ленина. Они продлятся до 8 января. Каждый день здесь с 12.00 до 22.00 гостей ждут детские анимационные шоу, выступления кавер-групп, игровые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой, фуд-зоны, ярмарка новогодних сувениров. Также с 12.00 до 15.00 работает пункт обмена рождественских рисунков на подарки от бородатого волшебника.

7 января в 11.00 Симферопольская и Крымская епархия откроет в крымском музтеатре традиционную Рождественскую архиерейскую ёлку. Гостей порадуют концертной программой: в исполнении детских и молодёжных ансамблей прозвучат новогодние и рождественские песнопения и колядки. Затем артисты музтеатра представят новогоднюю сказку. Кроме того, малыши получат сладкие подарки и смогут запечатлеться в тематических фотозонах и возле главной театральной ёлки.

А уже в 12.00 на площади Ленина торжественно откроется Рождественский вертеп. В 20.00 здесь же выступят специальные гости – группа Revel из Москвы.

На следующий день в 12.00 зовёт в гости музей истории Симферополя – на мультимедийную экскурсию по храмам города «Рождественские встречи».

Ялта и Алушта

Большим фестивалем «Рождественский звездопад» порадует Ялта 7 января: празднование будет проходить на городской набережной с 12.00 до 22.00. В 14.00 у часовни новомучеников и исповедников российских гостей поздравят воспитанники воскресных школ Ялтинского благочиния. В это же время в театре имени Чехова начнётся традиционный рождественский фестиваль для молодёжи и детей с ограниченными возможностями «Чудо обыкновенное».

С 14.00 до 15.00 запланирован рождественский пробег спортсменов православной молодёжи, стартует он от гостиницы «Ореанда». Затем эстафету праздника перехватят творческие коллективы, в частности, симферопольский вокальный ансамбль «Петропавловская песня». До позднего вечера на городской набережной будут развлекать отдыхающих шоу-программой и дискотекой.

Интересно будет и 8 января. С 14.00 до 22.00 пройдёт ялтинский карнавал «Зима чудес», который также завершится концертом и дискотекой. Кроме того, в течение январских каникул с 12.00 до 18.00 будет работать «Детский новогодний городок»: предусмотрены детский кинотеатр, катание на санках на колёсах, анимационные программы, тематические мастер-классы. А накануне Рождества все желающие смогут насладиться фолк-фестивалем «Сочельник» и увидеть песочную анимацию «Рождественская звезда».

В свою очередь Алушта приглашает 7 января с 13.00 до 19.00 на центральную набережную, где пройдут весёлые рождественские гуляния «У Зимы в святки свои порядки». Продолжить праздник гостям предлагают в субботний день 11 января – посетив шоу маскарадных костюмов (центральная набережная в 13.00).

Севастополь

7 января в 11.00 в Севастополе состоится традиционный Крестный ход. Маршрут пройдёт от ворот Покровского собора к площади Нахимова, где будет отслужен молебен. Затем здесь начнётся концертная программа с участием творческих коллективов. Также будет работать ярмарка, где представят праздничную продукцию – от игрушек до сладостей.

В 10.00 и 12.30 драматический театр имени Луначарского покажет сказку «Весёлое Рождество с привидениями» по новелле Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». В свою очередь Севастопольский центр культуры и искусств зовёт 7 января на самую рождественскую сказку — «Щелкунчик и Мышиный король». Она запланирована в формате динамичного, красочного хореографического спектакля.

А в Доме офицеров Черноморского флота образцовый фольклорный ансамбль «Калинка» в 15.00 проведёт «Рождественские посиделки».

Евпатория

Концерт «Путешествие в Рождество» покажут гостям накануне Рождества, 6 января, в 15.00. На улице Караимская (возле купеческой синагоги) выступят лучшие творческие коллективы и артисты города, пройдёт конкурсно-игровая программа «Дед Мороз, приходи, и друзей приводи».

А вот 7 января в Евпатории состоится традиционный зимний праздник «Рождественский заплыв в ледяной купели». Участники собирутся на Театральной площади в 11.00, откуда отправятся на пляж возле скульптуры «Отдыхающий Геракл». Торжественное открытие заплыва вместе с выступлением морского царя Нептуна назначено на 12.00. А уже через полчаса любители зимнего плавания смогут отдаться бодрящим волнам.

В этот же день в 11.00 приглашает Евпаторийский краеведческий музей – на тематическую встречу «Рождественские праздники и обряды», в которой примут участие педагоги и учащиеся Евпаторийской детской школы искусств, творческие коллективы. В рамках этого мероприятия можно будет посетить выставку «Новогодний калейдоскоп», где экспонируется более 200 ёлочных украшений 1930-1980-х годов и около 150 новогодних открыток 1950-1980-х годов из собрания музея.

Вместе с тем в период январских каникул в сквере имени Ленина проходит фестиваль «Мой новогодний городок» – с ярмарками и развлечениями для детей.

Феодосия и Керчь

В Феодосии 7 января гостей порадуют новогодним квестом (в 12.00) и театрализованным концертом «Морозко» (в 14.00). Мероприятия будут проходить на Привокзальной площади. А накануне в 14.00 здесь же покажут праздничный концерт «Весёлое Рождество». При этом в течение всех январских каникул для отдыхающих подготовлены новогоднее караоке и видеодискотека, ярмарки, выступления сказочных героев, детские аттракционы.

А в Керчи всех желающих ждут 7 января на концертной программе «Светлый праздник Рождества». Она состоится с 15.00 до 18.00 на площади Ленина.

Кроме того, во всех православных храмах Крыма на Рождество пройдут праздничные богослужения.