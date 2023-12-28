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Рождество в Севастополе — крестные ходы: ограничение движения транспорта

Рождество в Севастополе — крестные ходы: ограничение движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:09 28.12.2023

7 января в честь празднования Рождества Христова в Севастополе пройдёт два крестных хода: с 11:30 до 12:00 от Свято-Покровского собора до площадки у колоннады Графской пристани, а также с 11:30 до 12:30 от Свято-Никольского храма до площадки перед кинотеатром «Моряк».

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует, что в связи с праздничными мероприятиями с 11:00 до окончания шествия будет введено временное ограничение движения автотранспортных средств на следующих участках дороги:

  • от пересечения ул. Приморской с ул. Богданова – участок с ул. Богданова до ул. Челюскинцев – участок с ул. Челюскинцев до пл. Кролевецкого
  • от ул. Большая Морская, 36 до пл. Лазарева – пр. Нахимова – пл. Нахимова – участок от пл. Нахимова до ул. Ленина, 9.
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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