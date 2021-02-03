Розыгрыш Кубка Крымского футбольного союза-2021 стартует в конце февраля

В четверг, 4 февраля, в штаб-квартире Крымского футбольного союза пройдет жеребьевка участников, по результатам которой будут сформированы пары. Игры 1/4 и 1/2 финала Кубка КФС-2021 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде), — сообщает «Крымский спорт».