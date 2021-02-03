Розыгрыш Кубка Крымского футбольного союза-2021 стартует в конце февраля

27 и 28 февраля пройдут первые матчи розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза-2021. Этот турнир начнется сразу с четвертьфинальной стадии, в которой примут участие представители Премьер-лиги КФС: ФК «Севастополь», «Крымтеплица», «Гвардеец», ФК «Евпатория», «ТСК-Таврия», «Океан», «Кызылташ» и «Фаворит-ВД Кафа».
В четверг, 4 февраля, в штаб-квартире Крымского футбольного союза пройдет жеребьевка участников, по результатам которой будут сформированы пары. Игры 1/4 и 1/2 финала Кубка КФС-2021 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде), — сообщает «Крымский спорт».
Прямую трансляцию жеребьевки 1/4 финала Кубка КФС-2021 смотрите на официальном сайте Крымского футбольного союза. Начало мероприятия в 12 часов.
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