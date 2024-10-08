Розыск суду не помеха. В Армянске раскрыто убийство десятилетней давности

В суд направлено уголовное дело об убийстве в Армянске, совершенном в 2014 году.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Армянска, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в ночь на 4 февраля 2014 года 35-летний житель Армянска в своей квартире во время празднования годовщины семейной жизни приревновал сожительницу к 40-летнему товарищу и нанес ему кухонным ножом удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, — сообщили в Следкоме.

Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Армянский городской суд для заочного рассмотрення.