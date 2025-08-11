РСА: средняя стоимость ОСАГО продолжает снижаться

Несмотря на колебания цен на рынке автозапчастей, страховщикам удается успешно сдерживать рост премии по ОСАГО – об этом сообщили в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА). Средняя стоимость «автогражданки» по итогам первых шести месяцев 2025 года составила 7 278 рублей – на 5% ниже, чем в первом полугодии 2024 года. При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 16,6% за этот же период и остановилась на отметке 110 230 рублей; в аналогичном периоде прошлого года она составляла 94 513 рублей.

Одним из основных факторов, сдерживающих рост средней премии обязательной автогражданки, является высокая конкуренция между страховщиками за «безубыточных» автовладельцев — аккуратных водителей, которые ответственно соблюдают правила дорожного движения и избегают аварий. Таких водителей становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка, – прокомментировал ситуацию президент РСА Евгений Уфимцев.

Он добавил, что средняя премия по годовым полисам ОСАГО в июне 2025 года составила 7 184 рубля – на 4,8% меньше, чем в июне 2024 года, а средняя выплата за тот же период достигла отметки 115 802 рублей – на 16,4% больше, чем в июне 2024 года.

Помимо общей тенденции к снижению стоимости полиса ОСАГО, средняя цена «автогражданки» зависит и от региона. Так, согласно данным маркетплейса «Финуслуги», рейтинг субъектов России с самой низкой стоимостью обязательной страховки возглавили Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей и 4 705 рублей соответственно. Дороже всего ОСАГО обходится жителям Новосибирской области – заключить годовой договор здесь стоит в среднем 7 757 рублей.

При этом условием, при котором автовладельцы готовы платить за полис ОСАГО больше, является увеличение лимитов выплат – об этом говорят результаты исследования, проведенного Народным фронтом в мае-июне 2025 года. 93% респондентов считают необходимым повысить максимальный размер возмещения материального ущерба по ОСАГО с нынешних 400 тыс. рублей. При этом 75% назвали приемлемым лимит до 2 млн рублей, 25% — более 2 млн рублей. Доплатить за такое повышение готовы 77% опрошенных; наиболее популярная сумма доплаты — от 1 до 2 тыс. рублей. (35%), ещё 25% готовы платить свыше 2 тыс. рублей.

Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

голоса Оцените материал

Просмотры: 3