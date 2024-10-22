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«РТ-МедТех» оснастил крымские медкабинеты новым оборудованием
иллюстрация: pikist.com

«РТ-МедТех» оснастил крымские медкабинеты новым оборудованием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 22.10.2024

Единый центр компетенций «РТ-Медицинские технологии» Госкорпорации Ростех передал сертификаты на оснащение медицинских кабинетов в образовательные учреждения городов Севастополь и Симферополь. Новое медицинское оборудование получат «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» и «Билингвальная гимназия №2».

Сертификаты предусматривают установку более 30 видов медицинских изделий и оборудования, входящих в обязательный стандарт перечня оснащения медицинских блоков в образовательных организациях.

Среди нового оборудования – фармацевтические холодильники производства компании POZIS Госкорпорации Ростех. Холодильники позволяют соблюдать строгий температурный диапазон, необходимый для сохранения активности препаратов, обеспечивая при этом точный мониторинг и контроль условий хранения.

Планируется закупить и комплекс КМД-12/2 «Здоровый ребенок», рекомендованный Министерством здравоохранения для скрининг-оценки психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма детей. Аппаратура позволяет организовать систему наблюдения, направленную на выявление нарушения здоровья и слежение за динамикой функциональных и патологических процессов ребенка.

В числе медицинских изделий – приборы для точного скринингового определения уровня угарного газа в альвеолярном выдыхаемом человеком воздухе, а также термоконтейнеры для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов.

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Кроме того, в медкабинеты школ закупят носилки, травматологические укладки и наборы «Посиндромной укладки на 12 синдромов», в состав которых входят медикаменты и перевязочные материалы. Это позволит фельдшеру оказывать школьникам доврачебную экстренную и неотложную медицинскую помощь, в том числе при таких критических состояниях как нарушение сердечного ритма, отек легких и анафилактический шок.

Мы продолжаем активно сотрудничать с Республикой Крым. Поставляем на полуостров медицинское оборудование Госкорпорации Ростех и внедряем цифровые решения в области здравоохранения, которые повышают уровень обслуживания в лечебных учреждениях и доступность медицинских услуг для населения. Обновление школьных медицинских кабинетов – это инвестиция в здоровье наших детей и улучшение качества их обучения, так как здоровый ребенок – это успешный ученик, – подчеркнул генеральный директор «РТ-МедТех» Сергей Дмитроченко.

источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех

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