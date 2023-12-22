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Рубить дубы нельзя! В Севастополе возбуждено очередное уголовное дело
Фото: прокуратура

Рубить дубы нельзя! В Севастополе возбуждено очередное уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:07 22.12.2023

По материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев Севастопольская межрайонная привлечением специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» провела проверку исполнения требований лесного законодательства.

Установлено, что в пределах Орлиновского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов вырублены 16 деревьев породы дуб. Размер причиненного городу Севастополю ущерба составляет более 38 тыс. рублей. Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход расследования находится на контроле Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

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