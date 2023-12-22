Рубить дубы нельзя! В Севастополе возбуждено очередное уголовное дело

По материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев Севастопольская межрайонная привлечением специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» провела проверку исполнения требований лесного законодательства.

Установлено, что в пределах Орлиновского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов вырублены 16 деревьев породы дуб. Размер причиненного городу Севастополю ущерба составляет более 38 тыс. рублей. Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход расследования находится на контроле Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.