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Рубль к рублю: россияне в поездках за границу лишних денег не тратят
фото: bilaleldaou (pixabay.com)

Рубль к рублю: россияне в поездках за границу лишних денег не тратят

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 04.03.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос на своем сайте и выяснил, сколько россияне готовы потратить во время короткой поездки за границу на проживание и развлечения, без учета перелета. В опросе приняли участие 1 954 человека.

Около 28% опрошенных стараются путешествовать максимально экономно даже за границу. На проживание и досуг за пару дней за рубежом они готовы потратить не более 5 000 рублей. С суммами от 5 000 до 10 000 рублей и от 10 000 до 15 000 рублей в небольшой заграничной поездке готовы расстаться по 19% и 17% российских туристов. Бюджет от 15 000 до 20 000 рублей считают приемлемым 10% респондентов. По 7% опрошенных согласны заплатить за пару дней за рубежом от 20 000 до 25 000 рублей или от 25 000 до 30 000 рублей без учета перелета. При этом 12% готовы потратить более 30 000 рублей за пару дней, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Результаты опроса «Сколько вы готовы потратить на путешествие в другую страну на пару дней без учета перелета (на проживание и досуг)? Сколько тратили до пандемии?

  • 28% — не более 5 000 рублей
  • 19% — от 5 000 до 10 000 рублей
  • 17% — от 10 000 до 15 000 рублей
  • 10% — от 15 000 до 20 000 рублей
  • 7% — от 20 000 до 25 000 рублей
  • 7% — от 25 000 до 30 000 рублей
  • 12% — более 30 000 рублей

В прошлом году Туту.ру выяснил, сколько россияне готовы потратить на путешествие выходного дня в другой город по России. Тогда большинство респондентов ответили, что не готовы тратить более 5 000 рублей за выходные (такой бюджет обозначили 39% путешественников). Еще 30% устраивает бюджет от 5 000 до 10 000 рублей за поездку выходного дня. С суммой от 10 000 до 15 000 рублей за выходные готовы расстаться 15% путешественников, 6% не против заплатить от 15 000 до 20 000 рублей. За предел в 20 000 рублей согласны выйти 10% респондентов.

Рубль к рублю: россияне в поездках за границу лишних денег не тратят

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