Рукоборцы Крыма – третьи на «Кубке Балтики» в Санкт-Петербурге

Сборная Крыма заняла третье общекомандное место на юбилейном, X Всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики», который прошел в Санкт-Петербурге, сообщаем Федерация армрестлинга РК .

В соревнованиях, помимо крымчан, приняли участие рукоборцы из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Ингушетии, Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского и Пермского краев, Архангельской, Калининградской, Белгородской, Ярославской областей и др. (всего – 26 регионов), — отмечает «Крымский спорт» .

Крымские армрестлеры завоевали 5 медалей – 3 золотых и 2 бронзовых.

«Золото» в активе сакчан Руслана Зинединова (весовая категория – до 65 кг) и Александра Яковенко (до 70 кг), а также симферопольца Сергея Чиндясова (до 100 кг). С бронзовыми наградами возвращаются домой сакчанин Александр Потапов (до 85 кг) и Александра Шаркова из Симферополя (до 80 кг).

Отметим, что в Санкт-Петербурге не выступали ведущие крымские рукоборцы Артем Тайнов и Александр Цветков, которые готовятся к чемпионату мира в столице Румынии – Бухаресте (пройдет с 24 ноября по 3 декабря).