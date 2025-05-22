Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Налоги в Крыму | Руководитель Управления ФНС по Севастополю Алексей Могила проведет личный прием граждан
Новости Республики
Руководитель Управления ФНС по Севастополю Алексей Могила проведет личный прием граждан

Руководитель Управления ФНС по Севастополю Алексей Могила проведет личный прием граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 16:39 22.05.2025

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по г. Cевастополю  Алексей Могила 28 мая 2025 года с 10:00 до 12:00 проведет личный прием граждан в приёмной Президента Российской Федерации в городе федерального значения Севастополь по адресу: г. Севастополь, пл. Нахимова, д.1.

Прием осуществляется во исполнение распоряжения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе от 24.10.2024 № А52-72р.

Личный приём заявителей проводится по обращениям, содержащим вопросы, решение которых входит в компетенцию налоговых органов.

Запись на личный прием производится по телефону: +7 (8692) 77-01-00 (доб. 1100).

Гражданам, обратившимся на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

источник: пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по г. Cевастополю 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: налоги в Крыму

налоги в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x