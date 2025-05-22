Руководитель Управления ФНС по Севастополю Алексей Могила проведет личный прием граждан

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по г. Cевастополю Алексей Могила 28 мая 2025 года с 10:00 до 12:00 проведет личный прием граждан в приёмной Президента Российской Федерации в городе федерального значения Севастополь по адресу: г. Севастополь, пл. Нахимова, д.1.

Прием осуществляется во исполнение распоряжения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе от 24.10.2024 № А52-72р.

Личный приём заявителей проводится по обращениям, содержащим вопросы, решение которых входит в компетенцию налоговых органов.

Запись на личный прием производится по телефону: +7 (8692) 77-01-00 (доб. 1100).

Гражданам, обратившимся на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

источник: пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по г. Cевастополю

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