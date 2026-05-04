Руководители администрации Ялты обходят многоквартирные дома региона

Он также добавил, что на расположенной в том же районе улице Вергасова (дома № 1 и № 3) глобальных вопросов у жителей нет. В июне за внебюджетные средства там будет выполнен ремонт подъездов и козырьков. Кроме того, люди просят установить дорожный знак «Тупик» — им разъяснили, что для этого необходимо, администрация готова оказать содействие.

Что касается Васильевки, то здесь жители в первую очередь отмечают положительные изменения последнего времени. В частности, в микрорайоне появилось два сквера, капитально отремонтированы детский сад и кровля в школе, приведена в порядок основная дорожно-уличная сеть, налажена работа общественного транспорта и улучшено освещение.

Из оставшихся вопросов — централизованное водоснабжение и водоотведение, низкое напряжение в электросетях, асфальтирование подъездных путей к домам. Все они в работе, но перспектива долговременная. Вопрос с электричеством на республиканском контроле. Кроме того, у жителей был ряд юридических обращений, которые касались земельно-имущественных отношений. Уже направили в работу, — подытожил первый заместитель главы администрации Ялты и добавил, что обход микрорайонов продолжит.

В свою очередь, заместитель главы администрации Владимир Сафонов вместе с директором «РЭО-1» Игорем Тощуком, депутатом Ялтинского городского совета Натальей Белухой и помощником депутата Еленой Паюк обошёл МКД по переулку Халтурина № 18, 20, 27 и улице Халтурина № 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35.

В доме № 18 во время капитального ремонта кровли из-за непогоды произошло несколько подтоплений квартир. Вопросом займётся Фонд капитального ремонта. Также жители попросили очистить от мусора чердачное помещение. В ближайшее время управляющая компания его вывезет. А жители дома № 20 обратили внимание на санитарное состояние прилегающих к МКД склонов и лестниц. Меры будут приняты, — сообщил по итогам обхода Владимир Сафонов.

В доме № 27, продолжил заместитель главы администрации Ялты, отсутствует фрагмент асфальта, а из-за морозов разрушилась лестница. Поскольку территория дома не поставлена на кадастровый учёт, общедомовую дорогу включат в реестр междворовых проездов, что позволит отремонтировать её за счёт бюджета республики. Силами «РЭО-1» будет закрыт вопрос по косметическому ремонту подпорной стены.

Дому № 35 нужен частичный ремонт входных групп, а у дома № 33 муниципальный контроль отработает незаконно установленные ограждения и гаражи. В переулке Халтурина, 27, остро стоит вопрос неправильно обустроенной ливнёвки, из-за чего подтапливаются подсобные помещения. Все проблемные вопросы взяты в работу, профильным службам даны поручения, — подытожил Владимир Сафонов.

источник: пресс-служба администрации Ялты