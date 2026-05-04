Руководители администрации Ялты обходят многоквартирные дома региона

Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко вместе с депутатом Ялтинского городского совета Олегом Копыловым и руководителем «РЭО-2» Андреем Тимаковым встретился с жителями ряда домов на улицах Найдёнова и Вергасова, а также микрорайона Васильевка. В частности, по словам Сергея Олефиренко, на Найдёнова они пообщались с жителями палубных домов.
Строениям под 60 лет, и, конечно же, они нуждаются в серьёзных работах. В основном это лестничные марши, палубы и фасады. Никакие действия по данным МКД у Фонда капремонта пока не запланированы, поэтому готовимся к экспертизе, а по результатам уже будем принимать решение, что делать. Ещё один вопрос жителей касался усиления уборки детских площадок. Передано в „Зеленстрой“, — сообщил по итогам обхода Сергей Олефиренко.
Он также добавил, что на расположенной в том же районе улице Вергасова (дома № 1 и № 3) глобальных вопросов у жителей нет. В июне за внебюджетные средства там будет выполнен ремонт подъездов и козырьков. Кроме того, люди просят установить дорожный знак «Тупик» — им разъяснили, что для этого необходимо, администрация готова оказать содействие.
Что касается Васильевки, то здесь жители в первую очередь отмечают положительные изменения последнего времени. В частности, в микрорайоне появилось два сквера, капитально отремонтированы детский сад и кровля в школе, приведена в порядок основная дорожно-уличная сеть, налажена работа общественного транспорта и улучшено освещение.
Из оставшихся вопросов — централизованное водоснабжение и водоотведение, низкое напряжение в электросетях, асфальтирование подъездных путей к домам. Все они в работе, но перспектива долговременная. Вопрос с электричеством на республиканском контроле. Кроме того, у жителей был ряд юридических обращений, которые касались земельно-имущественных отношений. Уже направили в работу, — подытожил первый заместитель главы администрации Ялты и добавил, что обход микрорайонов продолжит.
В свою очередь, заместитель главы администрации Владимир Сафонов вместе с директором «РЭО-1» Игорем Тощуком, депутатом Ялтинского городского совета Натальей Белухой и помощником депутата Еленой Паюк обошёл МКД по переулку Халтурина № 18, 20, 27 и улице Халтурина № 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35.
В доме № 18 во время капитального ремонта кровли из-за непогоды произошло несколько подтоплений квартир. Вопросом займётся Фонд капитального ремонта. Также жители попросили очистить от мусора чердачное помещение. В ближайшее время управляющая компания его вывезет. А жители дома № 20 обратили внимание на санитарное состояние прилегающих к МКД склонов и лестниц. Меры будут приняты, — сообщил по итогам обхода Владимир Сафонов.
В доме № 27, продолжил заместитель главы администрации Ялты, отсутствует фрагмент асфальта, а из-за морозов разрушилась лестница. Поскольку территория дома не поставлена на кадастровый учёт, общедомовую дорогу включат в реестр междворовых проездов, что позволит отремонтировать её за счёт бюджета республики. Силами «РЭО-1» будет закрыт вопрос по косметическому ремонту подпорной стены.
Дому № 35 нужен частичный ремонт входных групп, а у дома № 33 муниципальный контроль отработает незаконно установленные ограждения и гаражи. В переулке Халтурина, 27, остро стоит вопрос неправильно обустроенной ливнёвки, из-за чего подтапливаются подсобные помещения. Все проблемные вопросы взяты в работу, профильным службам даны поручения, — подытожил Владимир Сафонов.
источник: пресс-служба администрации Ялты
