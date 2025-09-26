Прямо сейчас:
Руководители севастопольских больниц провели встречи с жителями
Руководители севастопольских больниц провели встречи с жителями

Руководители Городских больниц № 1, 4, 5 и 9, а также Стоматологической поликлиники, Севастопольского онкологического диспансера и Городской инфекционной больницы встретились с севастопольцами для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения.

Они рассказали о работе амбулаторно-поликлинической службы и инициативах, направленных на улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи. Также обсуждались возможности прохождения медицинской реабилитации и диспансеризации. Специалисты поделились планами по развитию медицинских учреждений и рассказали о действующих программах по привлечению новых кадров.

Важной темой стали статистические данные по заболеваемости и обращениям граждан за медицинской помощью. Руководители учреждений представили информацию о текущих показателях здоровья населения и результатах проведенных профилактических мероприятий. Это позволило участникам встреч более осознанно подойти к вопросам своего здоровья и обратить внимание на важность регулярных медицинских осмотров, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Жители города, пришедшие на встречи, получили возможность обсудить с руководством лечебных учреждений свои проблемы в сфере медицины и получить консультации по конкретным вопросам. Тематика обсуждений была разнообразной: от записи к врачу до получения льготных лекарств и направлений на реабилитацию. Все присутствующие смогли получить ответы на свои вопросы.

В общей сложности на встречах побывали более 60 человек.

