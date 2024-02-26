Руководителям образовательных учреждений Симферополя вручены почетные звания Российской Федерации

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О награждении ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации работников образовательных организаций Республики Крым» за многолетний добросовестный труд, значительные заслуги в сфере образования и по итогам реализации мероприятий в Год педагога и наставника присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»: