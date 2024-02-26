Руководителям образовательных учреждений Симферополя вручены почетные звания Российской Федерации

- Трещёвой Наталье Владимировне — директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10»;
- Глушко Ирине Владимировне – директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа — лицей № 17»;
- Киричковой Наталье Владимировне — директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа — гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Якова Крейзера»;
- Васюковой Елене Юрьевне – заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 37 «Гвоздичка»;
- Кренёвой Виктории Владимировне – заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Пчелка»;
- Черногоровой Жанетте Викторовне – заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 73 «Веснянка»;
- Душиной Татьяне Владимировне — заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 83 «Винни-Пух»;
В заключении церемонии награждения глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил руководителей образовательных учреждений за профессионализм и пожелал дальнейших успехов в работе на благо столицы Крыма.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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