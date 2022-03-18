Руководство Крыма и Севастополя: 18 марта — это наш общий праздник

Сегодня в Москве прошел грандиозный концерт в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На стадионе «Лужники» собралось больше 200 тысяч людей. Руководство Крыма и Севастополя приняло участие в телемосте с Москвой. Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев рассказали о том, как на полуострове сегодня отмечают этот день, как чувствуют, что 18 марта с нами — вся страна!

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это наш общий праздник. Крымская весна – наше общее достояние, история и судьба! Крым вернулся домой благодаря историческому решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Благодаря единству крымчан и севастопольцев, поддержке всего многонационального народа России, — заявил Сергей Аксёнов.

Глава Республики отметил, что восемь лет Крыма в составе России связаны с миром и большими достижениями.

Восемь лет российского Крыма и Севастополя – это время мира, свободы и созидания. Это колоссальные достижения, это огромный опыт преодоления различных санкций и блокад, решение самых сложных и нестандартных проблем. И сегодня, как и в дни Крымской весны, мы сплотились вокруг нашего национального Лидера, нашего Президента. Мы едины в поддержке специальной военной операции, мы едины в стремлении защитить наше Отечество, освободить братский народ Донбасса и братский украинский народ, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что сила и главный секрет побед россиян – в единстве.

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