Рули24 Торговля – обзор программы для работы с маркетплейсами

Современная электронная коммерция всё активнее развивается за счёт маркетплейсов — крупнейших торговых площадок, таких как Wildberries и Ozon. Всё больше компаний выбирают комиссионную торговлю через маркетплейсы или комбинированные схемы работы, что требует точного учёта, автоматизации процессов и быстрой интеграции с площадками.

«Рули24 Торговля» — это специализированная программа, созданная для управления продажами через маркетплейсы, учёта комиссионных операций и оптимизации всех процессов, связанных с электронной торговлей.

1. Комиссионная торговля и маркетплейсы: новые возможности для бизнеса

Комиссионная торговля — это модель, при которой товары продаются через посредника (маркетплейс), но при этом собственником остаётся комитент. Такой подход удобен для производителей и поставщиков, которым не нужно создавать собственный интернет-магазин или организовывать доставку напрямую конечным покупателям.

Однако учёт комиссионной торговли требует точного контроля:

необходимо вести учёт комиссионной торговли у комитента,

правильно распределять доходы и расходы,

учитывать комиссии площадок и платежи,

формировать корректные отчёты по продажам маркетплейсов.

«Рули24 Торговля» позволяет автоматизировать эти процессы, минимизировать ручной труд и исключить ошибки бухгалтерии.

2. Учёт торговли на маркетплейсах: от ручной рутины к автоматизации

Учёт торговли на маркетплейсах — это сложный процесс, который включает:

работу с заказами и возвратами,

учёт складских остатков,

контроль доставки и отгрузки,

интеграцию с бухгалтерией и финансовыми отчётами.

Без специализированной программы приходится вести всё вручную, что приводит к потерям времени и росту ошибок. «Рули24 Торговля» автоматизирует работу с маркетплейсами:

все данные загружаются автоматически через API для маркетплейсов,

поддерживаются разные схемы работы — FBO, FBS, DBS,

система формирует точные отчёты и помогает контролировать все операции.

3. Виды работы с маркетплейсами и поддержка различных схем

Программа поддерживает все виды работы с маркетплейсами:

FBO (Fulfillment by Operator) — товары отправляются на склад маркетплейса Wildberries или склад маркетплейса Ozon, а доставка полностью организуется площадкой.

FBS (Fulfillment by Seller) — товары хранятся на складе товаров маркетплейсов или у продавца, а маркетплейс только передаёт заказы для отгрузки.

DBS (Delivery by Seller) — продавец полностью отвечает за хранение и доставку товара.

Фулфилмент для работы с маркетплейсами также поддерживается системой — «Рули24 Торговля» помогает организовать логистику, доставку и контроль остатков независимо от схемы.

4. Работа с карточками товаров на маркетплейсах: точность и скорость

Огромную роль в продажах играет работа с карточками товаров на маркетплейсах. Неправильно оформленная карточка товара может привести к снижению продаж, а массовая загрузка вручную — это серьёзная потеря времени.

«Рули24 Торговля»:

создаётся и редактируется карточка товара на Wildberries или карточка товара на Ozon прямо в системе,

реализована загрузка карточек товара в автоматическом режиме,

интеграция с площадками через API обеспечивает быструю синхронизацию информации.

Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускоряет вывод новых товаров на рынок.

5. Доставка и складской учёт: полный контроль

Доставка товара на склад маркетплейса — важный этап, который требует точного планирования и контроля. Система «Рули24 Торговля» позволяет:

отслеживать все отгрузки,

вести учёт склада маркетплейса Wildberries и склада маркетплейса Ozon,

контролировать остатки и автоматически обновлять данные о наличии товаров.

Склад товаров маркетплейсов отображается в режиме реального времени, что позволяет своевременно пополнять запасы и избегать ситуаций, когда популярный товар пропадает из продажи.

6. Интеграция и автоматизация: всё работает как единое целое

Интеграция с Wildberries и интеграция с Ozon осуществляется напрямую через API, что обеспечивает:

автоматическую синхронизацию заказов, остатков и цен,

мгновенное обновление статусов,

передачу данных для бухгалтерии и аналитики.

Благодаря автоматизации работы с маркетплейсами система экономит время сотрудников и снижает затраты компании.

7. Работа бухгалтерии с маркетплейсами и аналитика продаж

Для бухгалтерии важно корректно учитывать все операции:

комиссии маркетплейсов,

выплаты продавцу,

возвраты и перерасчёты.

Работа бухгалтерии с маркетплейсами в «Рули24 Торговля», по оценкам экспертов, достаточно проста и прозрачна: все операции отражаются в единой системе, автоматически формируются документы и отчёты по продажам маркетплейсов.

Руководство получает доступ к аналитике:

история продаж,

динамика доходов,

рентабельность по каждому товару или группе товаров,

возможность принимать быстрые решения на основе точных данных.

Заключение:

«Рули24 Торговля» — единый центр управления продажами на маркетплейсах

Работа с маркетплейсами больше не требует множества разрозненных инструментов и ручного учёта.

«Рули24 Торговля» объединяет всё: комиссионную торговлю, интеграцию с Wildberries и Ozon, учёт складских остатков, автоматизацию загрузки карточек товаров, а также бухгалтерский и управленческий учёт.

Используя эту систему, компании получают:

точный контроль над всеми операциями,

быстрый обмен данными с маркетплейсами,

экономию времени сотрудников,

рост продаж и прозрачную аналитику бизнеса.

«Рули24 Торговля», говорят специалисты, можно рассматривать как универсальный инструмент для торговли через маркетплейсы.

