Современная электронная коммерция всё активнее развивается за счёт маркетплейсов — крупнейших торговых площадок, таких как Wildberries и Ozon. Всё больше компаний выбирают комиссионную торговлю через маркетплейсы или комбинированные схемы работы, что требует точного учёта, автоматизации процессов и быстрой интеграции с площадками.
«Рули24 Торговля» — это специализированная программа, созданная для управления продажами через маркетплейсы, учёта комиссионных операций и оптимизации всех процессов, связанных с электронной торговлей.
Используй удобное оглавление:
- 1 1. Комиссионная торговля и маркетплейсы: новые возможности для бизнеса
- 2 2. Учёт торговли на маркетплейсах: от ручной рутины к автоматизации
- 3 4. Работа с карточками товаров на маркетплейсах: точность и скорость
- 4 5. Доставка и складской учёт: полный контроль
- 5 6. Интеграция и автоматизация: всё работает как единое целое
- 6 7. Работа бухгалтерии с маркетплейсами и аналитика продаж
- 7 Заключение:
1. Комиссионная торговля и маркетплейсы: новые возможности для бизнеса
Комиссионная торговля — это модель, при которой товары продаются через посредника (маркетплейс), но при этом собственником остаётся комитент. Такой подход удобен для производителей и поставщиков, которым не нужно создавать собственный интернет-магазин или организовывать доставку напрямую конечным покупателям.
Однако учёт комиссионной торговли требует точного контроля:
- необходимо вести учёт комиссионной торговли у комитента,
- правильно распределять доходы и расходы,
- учитывать комиссии площадок и платежи,
- формировать корректные отчёты по продажам маркетплейсов.
«Рули24 Торговля» позволяет автоматизировать эти процессы, минимизировать ручной труд и исключить ошибки бухгалтерии.
2. Учёт торговли на маркетплейсах: от ручной рутины к автоматизации
Учёт торговли на маркетплейсах — это сложный процесс, который включает:
- работу с заказами и возвратами,
- учёт складских остатков,
- контроль доставки и отгрузки,
- интеграцию с бухгалтерией и финансовыми отчётами.
Без специализированной программы приходится вести всё вручную, что приводит к потерям времени и росту ошибок. «Рули24 Торговля» автоматизирует работу с маркетплейсами:
- все данные загружаются автоматически через API для маркетплейсов,
- поддерживаются разные схемы работы — FBO, FBS, DBS,
- система формирует точные отчёты и помогает контролировать все операции.
3. Виды работы с маркетплейсами и поддержка различных схем
Программа поддерживает все виды работы с маркетплейсами:
- FBO (Fulfillment by Operator) — товары отправляются на склад маркетплейса Wildberries или склад маркетплейса Ozon, а доставка полностью организуется площадкой.
- FBS (Fulfillment by Seller) — товары хранятся на складе товаров маркетплейсов или у продавца, а маркетплейс только передаёт заказы для отгрузки.
- DBS (Delivery by Seller) — продавец полностью отвечает за хранение и доставку товара.
Фулфилмент для работы с маркетплейсами также поддерживается системой — «Рули24 Торговля» помогает организовать логистику, доставку и контроль остатков независимо от схемы.
4. Работа с карточками товаров на маркетплейсах: точность и скорость
Огромную роль в продажах играет работа с карточками товаров на маркетплейсах. Неправильно оформленная карточка товара может привести к снижению продаж, а массовая загрузка вручную — это серьёзная потеря времени.
«Рули24 Торговля»:
- создаётся и редактируется карточка товара на Wildberries или карточка товара на Ozon прямо в системе,
- реализована загрузка карточек товара в автоматическом режиме,
- интеграция с площадками через API обеспечивает быструю синхронизацию информации.
Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускоряет вывод новых товаров на рынок.
5. Доставка и складской учёт: полный контроль
Доставка товара на склад маркетплейса — важный этап, который требует точного планирования и контроля. Система «Рули24 Торговля» позволяет:
- отслеживать все отгрузки,
- вести учёт склада маркетплейса Wildberries и склада маркетплейса Ozon,
- контролировать остатки и автоматически обновлять данные о наличии товаров.
Склад товаров маркетплейсов отображается в режиме реального времени, что позволяет своевременно пополнять запасы и избегать ситуаций, когда популярный товар пропадает из продажи.
6. Интеграция и автоматизация: всё работает как единое целое
Интеграция с Wildberries и интеграция с Ozon осуществляется напрямую через API, что обеспечивает:
- автоматическую синхронизацию заказов, остатков и цен,
- мгновенное обновление статусов,
- передачу данных для бухгалтерии и аналитики.
Благодаря автоматизации работы с маркетплейсами система экономит время сотрудников и снижает затраты компании.
7. Работа бухгалтерии с маркетплейсами и аналитика продаж
Для бухгалтерии важно корректно учитывать все операции:
- комиссии маркетплейсов,
- выплаты продавцу,
- возвраты и перерасчёты.
Работа бухгалтерии с маркетплейсами в «Рули24 Торговля», по оценкам экспертов, достаточно проста и прозрачна: все операции отражаются в единой системе, автоматически формируются документы и отчёты по продажам маркетплейсов.
Руководство получает доступ к аналитике:
- история продаж,
- динамика доходов,
- рентабельность по каждому товару или группе товаров,
- возможность принимать быстрые решения на основе точных данных.
Заключение:
«Рули24 Торговля» — единый центр управления продажами на маркетплейсах
Работа с маркетплейсами больше не требует множества разрозненных инструментов и ручного учёта.
«Рули24 Торговля» объединяет всё: комиссионную торговлю, интеграцию с Wildberries и Ozon, учёт складских остатков, автоматизацию загрузки карточек товаров, а также бухгалтерский и управленческий учёт.
Используя эту систему, компании получают:
- точный контроль над всеми операциями,
- быстрый обмен данными с маркетплейсами,
- экономию времени сотрудников,
- рост продаж и прозрачную аналитику бизнеса.
«Рули24 Торговля», говорят специалисты, можно рассматривать как универсальный инструмент для торговли через маркетплейсы.
