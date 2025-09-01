Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Рули24 Торговля – обзор программы для работы с маркетплейсами
Новости Республики

Рули24 Торговля – обзор программы для работы с маркетплейсами

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:57 01.09.2025

Современная электронная коммерция всё активнее развивается за счёт маркетплейсов — крупнейших торговых площадок, таких как Wildberries и Ozon. Всё больше компаний выбирают комиссионную торговлю через маркетплейсы или комбинированные схемы работы, что требует точного учёта, автоматизации процессов и быстрой интеграции с площадками.

«Рули24 Торговля» — это специализированная программа, созданная для управления продажами через маркетплейсы, учёта комиссионных операций и оптимизации всех процессов, связанных с электронной торговлей.

1. Комиссионная торговля и маркетплейсы: новые возможности для бизнеса

Комиссионная торговля — это модель, при которой товары продаются через посредника (маркетплейс), но при этом собственником остаётся комитент. Такой подход удобен для производителей и поставщиков, которым не нужно создавать собственный интернет-магазин или организовывать доставку напрямую конечным покупателям.

Однако учёт комиссионной торговли требует точного контроля:

  • необходимо вести учёт комиссионной торговли у комитента,
  • правильно распределять доходы и расходы,
  • учитывать комиссии площадок и платежи,
  • формировать корректные отчёты по продажам маркетплейсов.

«Рули24 Торговля» позволяет автоматизировать эти процессы, минимизировать ручной труд и исключить ошибки бухгалтерии.

2. Учёт торговли на маркетплейсах: от ручной рутины к автоматизации

Учёт торговли на маркетплейсах — это сложный процесс, который включает:

  • работу с заказами и возвратами,
  • учёт складских остатков,
  • контроль доставки и отгрузки,
  • интеграцию с бухгалтерией и финансовыми отчётами.

Без специализированной программы приходится вести всё вручную, что приводит к потерям времени и росту ошибок. «Рули24 Торговля» автоматизирует работу с маркетплейсами:

  • все данные загружаются автоматически через API для маркетплейсов,
  • поддерживаются разные схемы работы — FBO, FBS, DBS,
  • система формирует точные отчёты и помогает контролировать все операции.

3. Виды работы с маркетплейсами и поддержка различных схем

Программа поддерживает все виды работы с маркетплейсами:

  • FBO (Fulfillment by Operator) — товары отправляются на склад маркетплейса Wildberries или склад маркетплейса Ozon, а доставка полностью организуется площадкой.
  • FBS (Fulfillment by Seller) — товары хранятся на складе товаров маркетплейсов или у продавца, а маркетплейс только передаёт заказы для отгрузки.
  • DBS (Delivery by Seller) — продавец полностью отвечает за хранение и доставку товара.

Фулфилмент для работы с маркетплейсами также поддерживается системой — «Рули24 Торговля» помогает организовать логистику, доставку и контроль остатков независимо от схемы.

4. Работа с карточками товаров на маркетплейсах: точность и скорость

Огромную роль в продажах играет работа с карточками товаров на маркетплейсах. Неправильно оформленная карточка товара может привести к снижению продаж, а массовая загрузка вручную — это серьёзная потеря времени.

«Рули24 Торговля»:

  • создаётся и редактируется карточка товара на Wildberries или карточка товара на Ozon прямо в системе,
  • реализована загрузка карточек товара в автоматическом режиме,
  • интеграция с площадками через API обеспечивает быструю синхронизацию информации.

Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускоряет вывод новых товаров на рынок.

5. Доставка и складской учёт: полный контроль

Доставка товара на склад маркетплейса — важный этап, который требует точного планирования и контроля. Система «Рули24 Торговля» позволяет:

  • отслеживать все отгрузки,
  • вести учёт склада маркетплейса Wildberries и склада маркетплейса Ozon,
  • контролировать остатки и автоматически обновлять данные о наличии товаров.

Склад товаров маркетплейсов отображается в режиме реального времени, что позволяет своевременно пополнять запасы и избегать ситуаций, когда популярный товар пропадает из продажи.

6. Интеграция и автоматизация: всё работает как единое целое

Интеграция с Wildberries и интеграция с Ozon осуществляется напрямую через API, что обеспечивает:

  • автоматическую синхронизацию заказов, остатков и цен,
  • мгновенное обновление статусов,
  • передачу данных для бухгалтерии и аналитики.

Благодаря автоматизации работы с маркетплейсами система экономит время сотрудников и снижает затраты компании.

7. Работа бухгалтерии с маркетплейсами и аналитика продаж

Для бухгалтерии важно корректно учитывать все операции:

  • комиссии маркетплейсов,
  • выплаты продавцу,
  • возвраты и перерасчёты.

Работа бухгалтерии с маркетплейсами в «Рули24 Торговля», по оценкам экспертов, достаточно проста и прозрачна: все операции отражаются в единой системе, автоматически формируются документы и отчёты по продажам маркетплейсов.

Руководство получает доступ к аналитике:

  • история продаж,
  • динамика доходов,
  • рентабельность по каждому товару или группе товаров,
  • возможность принимать быстрые решения на основе точных данных.

Заключение:

«Рули24 Торговля» — единый центр управления продажами на маркетплейсах

Работа с маркетплейсами больше не требует множества разрозненных инструментов и ручного учёта.

«Рули24 Торговля» объединяет всё: комиссионную торговлю, интеграцию с Wildberries и Ozon, учёт складских остатков, автоматизацию загрузки карточек товаров, а также бухгалтерский и управленческий учёт.

Используя эту систему, компании получают:

  • точный контроль над всеми операциями,
  • быстрый обмен данными с маркетплейсами,
  • экономию времени сотрудников,
  • рост продаж и прозрачную аналитику бизнеса.

«Рули24 Торговля», говорят специалисты, можно рассматривать как универсальный инструмент для торговли через маркетплейсы.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x