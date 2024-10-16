Руслан Соменко из Симферополя – бронзовый призер юниорского первенства мира по самбо

Всего в соревнованиях приняли участие 575 спортсменов из 33 стран. В общей сложности были разыграны 55 комплектов наград. Сборная России первенствовала в общекомандном зачете, завоевав 52 медали – 44 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. В весовой категории до 98 кг у юниоров бронзовым призером первенства стал воспитанник МБУ ДО «Спортивная школа единоборств», мастер спорта России Руслан Соменко из Симферополя (тренируется под руководством своего отца Романа Соменко). Наши поздравления! Отметим, что победил в этом весе Ромео Никабадзе из Грузии, — сообщает «Крымский спорт».