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Руслан Соменко из Симферополя – бронзовый призер юниорского первенства мира по самбо
фото: Всероссийская федерация самбо

Руслан Соменко из Симферополя – бронзовый призер юниорского первенства мира по самбо

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:32 16.10.2024

В столице Кипра, Ларнаке, 9-14 октября прошло первенство мира по самбо среди спортсменов трех возрастных категорий – юношей и девушек до 16 и до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 20 лет.

Всего в соревнованиях приняли участие 575 спортсменов из 33 стран. В общей сложности были разыграны 55 комплектов наград. Сборная России первенствовала в общекомандном зачете, завоевав 52 медали – 44 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. В весовой категории до 98 кг у юниоров бронзовым призером первенства стал воспитанник МБУ ДО «Спортивная школа единоборств», мастер спорта России Руслан Соменко из Симферополя (тренируется под руководством своего отца Романа Соменко). Наши поздравления! Отметим, что победил в этом весе Ромео Никабадзе из Грузии, — сообщает «Крымский спорт»

 

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