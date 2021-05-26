Русская пирамида, американский пул, снукер… Что нужно знать о столах для игры в бильярд

Скажете, ну что за вопрос! Хотите играть в бильярд — идёте и покупаете бильярдный стол. Здесь, к примеру https://abricol.com.ua/bilyardnye-stoly/. Но не всё так просто. У этой игры несколько видов, и каждый из них требует свой специально адаптированный под разновидность стол. Именно поэтому профессионалы рекомендуют триста раз… образно выражаясь… «покатать шары», понять, что нравится больше — русская пирамида, американский пул или снукер — и только тогда определяться с покупкой оборудования. Почему практика ставится во главу угла? Потому что бильярдные столы требуют к себе особого отношения. В частности, это как раз тот случай, когда размер имеет очень большое значение. Да, да! У столов для каждого вида бильярда свои конструктивные особенности — нюансы строения и параметры. Как-то:

разные показатели длины и ширины поля для игры;

разная высота;

разные типы бортов;

определённое количество луз;

различные аксессуары.

Даже сукно, которым покрывают игровое поле, под каждый вид бильярда определено разное!

Что же нужно знать, чтобы не прогадать с выбором бильярдного стола в зависимости от разновидности игры? Озвучим основные моменты.

Бильярдный стол для «Русской пирамиды»

Русская пирамида — самая сложная, как говорят знатоки, разновидность бильярда. А всё потому, что лузы чуть больше диаметра шаров. Соответственно, загнать их в лузу становится весьма непросто.

Если же говорить о параметрах, то у стола для игры в русскую пирамиду такие отличительные особенности:

длина от 7 до 12 футов;

диаметр шаров — 68-70 мм;

диаметры луз — 72-73 мм для угловых и 80-81 мм для средних;

в составе сукна должно быть не менее 75% шерсти, а плотность ткани должна быть 355 г на м².

При этом особых требований к материалу, из которого может быть изготовлен стол, нет. Речь традиционно идёт о плитах (игровая поверхность) из сланца для профессиональных турниров, и о плитах из ЛДСП или искусственного камня для использования в домашних условиях.

Бильярдный стол для «Американского пула»

Здесь стоит отметить, что американский пул считается самой популярной разновидностью бильярда в мире. Во многом, кстати, из-за размеров стола — он меньше, чем для игры в русскую пирамиду или снукер, а потому такой бильярд чаще выбирают в качестве домашнего развлечения.

Говоря в деталях о параметрах стола для снукера:

длина — 9 футов;

диаметр шаров — 57,2 мм;

диаметр луз — 124-130 мм (угловые), 137-143 мм (центральные);

состав сукна — шерсти не менее 85%, плотность — 400 г/м².

Идеальным материалом плиты для игры в американский пул специалисты считают сланец ардезит. Хотя, конечно, из-за его немалой стоимости для домашнего использования можно пойти и на компромисс — выбрать стол с плитой из ЛДСП, МДФ, искусственного камня… Главное условие — материалы должны быть качественными! Нагрузка на бильярдные столы большая, так что от этого показателя напрямую зависит срок эксплуатации конструкции.

Бильярдный стол для игры в «Снукер»

Снукер — бильярдная игра родом из Англии. В странах постсоветского пространства она не так популярна как американский пул или русская пирамида. Потому и столы для снукера не так просто найти в магазинах. Но, говорят эксперты, те, кто разберётся в правилах игры с английским характером, однозначно изменить ей уже не сможет. Если вы из таких, то параметры стола для снукера таковы:

длина — 10-12 футов;

диаметр шаров — 52,5 мм;

диаметр луз — от 88,4 мм. до 92,8 мм;

состав сукна: англичане настаивают — материал должен на 100% состоять из шерсти!

А вот материалы, из которых делают столы для снукера, могут быть разными. Вплоть до того, что встречаются комбинированные варианты. Но чаще всего это всё-таки недешёвая древесина — дуб, ольха, ясень.

Бильярдные столы: весь смысл — в качестве

Но какую бы разновидность бильярда вы не выбрали, при покупке стола специалисты советуют руководствоваться одним принципом — не экономить на качестве. Так, точно не стоит жадничать на сукне для игрового поля. Недорогие ткани однозначно будут быстро изнашиваться, а значит на перетяжку потратите больше, чем на достойный материал изначально.

При этом, правда, стоит отметить и такую хорошую новость: современные производители бильярдных столов стараются идти в ногу со временем, отвечая на запросы потенциальных клиентов. Так что сегодня можно подобрать адекватный стол и по относительно невысокой цене, будучи уверенным в его качестве.

Возвращаясь же к разновидностям бильярда и подбору столов. Лучше не торопитесь с приобретением, если не уверены, какой из видов игры вам больше по душе. Увы, но при всём желании играть в русскую пирамиду на столе для снукера или американского пула (и наоборот), не получится.