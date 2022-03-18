Русская община Крыма: неонацисты и ВСУ осуществляют холокост русских на Донбассе

Региональная общественная организация «Русская община Крыма» считает военные преступления, совершаемые и неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины на Донбассе холокостом русских. Об этом сказано в заявлении Русской общины Крыма.

При поддержке и попустительстве властей Украины,

неонацисты и ВСУ осуществляют холокост русских на Донбассе!

Слово «холокост» относится не только к политике геноцида евреев гитлеровским режимом. В широком понимании холокостом называют преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп. Именно эта чудовищная политика проводится властями Украины на Донбассе в отношении русских по национальности и русских по культуре и своему политическому выбору жителей Донбасса. Недавний удар тактической ракетой «Точка У» по мирным жителям Донецка, подрыв здания театра в Мариуполе, размещение огневых точек в жилых домах, школах и детских садах, диверсии на водопроводах, электростанциях, экологически опасных предприятиях, массовые расстрелы мирных жителей в городе Попасная, других городах Донбасса, использование гражданских лиц в качестве живого щита – все эти преступления не имеют срока давности. Их совершают современные нацисты, засевшие, как опаснейший вирус, в силовых структурах Украины, в органах власти. На территории Донецкой народной республики погибшими числятся 5035 человек, в том числе 91 ребенок. По данным ООН, с начала карательной военной операции украинских нацистов против народа Донбасса погибло не менее 15 тыс. человек.

При этом, украинская власть не только не препятствует холокосту русских Донбасса, она сама является частью этой звериной политики! Преступления неонацистов сегодня достигли апогея. Но совершаются они длительное время – на протяжении 8 лет после начала так называемой АТО.

В условиях информационной войны, которая ведётся против России, западные (прежде всего, – американские и британские) СМИ скрывают от американской и европейской общественности преступления, совершаемые украинскими неонацистами. Более того, в этих преступлениях сразу же обвиняют Россию! На Украине, при поддержке западных спецслужб, работают режиссерские группы, которые фабрикуют военные фейки. Тема настоящих военных преступлений украинских нацистов на Донбассе – безусловное табу для западных журналистов, правозащитных организаций и чиновников высшего ранга. Ситуация, которая сложилась в медиасфере на Западе – не что иное, как массовая дезинформация населения!

Украинским неонацистам придётся ответить за свои преступления, за холокост русских на Донбассе! Для этого необходимы судебные процессы и над украинскими военными преступниками, обнародование документов, свидетельских показаний. Единственное оружие против лжи – правда! Представителей украинской власти и неонацистов, совершающих преступления против народа Донбасса, ждёт трибунал! Фашизм не пройдёт!

Президиум Русской общины Крыма

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