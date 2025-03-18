«Русская весна»: членам севастопольских избирательных комиссий вручили медали

В Севастополь 17 марта с рабочим визитом прибыла председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Губернатор Михаил Развожаев и глава ЦИК в ходе двусторонней встречи обсудили работу севастопольского горизбиркома.

Говорили о предстоящей цифровизации в рамках единой федеральной системы, внедрении цифровых списков избирателей для применения на выборах всех уровней. Темами разговора также стали: выделение отдельного помещения для горизбиркома, разделение Гагаринской ТИК на две территориальные комиссии для удобства избирателей, и другие вопросы.

Михаил Развожаев в ходе встречи озвучил инициативу: установить памятную дату «О системе избирательных комиссий Севастополя» — 17 мая, в память о дне, когда в 2014 году состоялось первое, организационное, заседание Севгоризбиркома. Сейчас Правительство Севастополя готовит соответствующий законопроект.

Глава города и председатель ЦИК России в театре имени А.В. Луначарского встретились с непосредственными участниками событий 2014 года — членами Севастопольской городской комиссии по проведению референдума, председателями и сотрудниками территориальных избирательных комиссий, председателями участковых избирательных комиссий.

Сегодня у нас — очень важное событие. В эти дни мы всем городом, всей страной вспоминаем события Русской весны, исторический референдум. Прошло уже 11 лет, но сколько я ни разговаривал с людьми — все говорят, что это было как вчера: в памяти остались эмоции, ощущения, счастье от того, что все вместе делали очень правильное и важное дело. И вы — те люди, которые своими руками, своей волей, своей энергией творили историю. Мы здесь с вами встретились для того, чтобы еще раз вспомнить, еще раз сказать вам спасибо, поблагодарить тех, кто непосредственно участвовали в этой работе. К знаменательной годовщине мы выпустили вместе с Севастопольской избирательной комиссией книгу, посвященную референдуму: «Шаг в будущее: как это было. Хроника 10 дней 2014 года». В этой книге есть интервью Валерия Кирилловича Медведева, возглавлявшего тогда городской избирком. И там есть очень важная цитата: «Всегда служил и буду продолжать служить Севастополю, а значит, — России». Это и есть подтверждение важности дела, которое вы сделали. Спасибо вам, — обратился к участникам встречи Михаил Развожаев.

Элла Памфилова в своём выступлении вспомнила, как в марте 2014 года она была назначена уполномоченным по правам человека, и первая ее командировка была — в Севастополь и Крым. Глава ЦИК с теплотой вспомнила атмосферу Города-Героя во время Русской весны и поблагодарила членов избирательных комиссий за профессиональную и слаженную работу.

Низкий поклон и благодарность вам, дорогие друзья, стоявшим у истоков Русской весны. Надо было иметь огромное мужество, веру в воссоединение с Россией и невероятную смелость — ведь вы рисковали жизнью, но, несмотря на это, достойно справились со всеми проблемами и провели референдум на высочайшем уровне. Избирательные комиссии нашей страны — это не только уникальный общественный государственный институт. Мы все такие разные, но мы представляем народ, и объединят нас вера в правое дело. Я хочу пожелать всем настоящей, окончательной и бесповоротной победы над силами зла, и чтобы никто не посмел покуситься на Россию, на наш культурный код, на наше желание быть независимыми и свободными, — сказала председатель Центризбиркома России.

Михаил Развожаев вручил памятную медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в состав России» Элле Памфиловой и членам избирательных комиссий, которые работали на референдуме в 2014 году.

Справочно:

В Севастополе работает городская избирательная комиссия, четыре территориальных избиркома и 187 участковых избиркомов. Многие из тех, кто и сейчас продолжает работать в их составах, были участниками Русской весны, помогали проводить исторический референдум в Городе-Герое.