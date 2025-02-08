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Рвать на себе волосы... Трихотилломания: причины, симптомы и методы лечения
иллюстрация: pxhere.com

Рвать на себе волосы… Трихотилломания: причины, симптомы и методы лечения

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:35 08.02.2025

Что такое трихотилломания?

Трихотилломания – это психическое расстройство, при котором человек испытывает непреодолимое желание вырывать волосы на голове, лице, бровях, ресницах или других частях тела. Оно относится к группе обсессивно-компульсивных расстройств и чаще всего развивается в детском или подростковом возрасте. Это состояние может привести к значительным эстетическим и психологическим проблемам, включая заниженную самооценку и социальную изоляцию. Оно может протекать в легкой форме, когда человек редко совершает акты выдергивания волос, но также может иметь тяжелый характер, сопровождаясь масштабными повреждениями волосяного покрова. В некоторых случаях больные даже не осознают, что делают это. Повторяющиеся эпизоды могут происходить бессознательно во время стресса, скуки или концентрации на каком-либо деле.

Проблема трихотилломании часто недооценивается как самими больными, так и их близкими, что затрудняет своевременную диагностику. Многие люди, страдающие этим расстройством, стараются скрыть свою привычку, что приводит к нарастанию чувства вины и стыда. Однако чем раньше начать терапию, тем выше шансы на положительный исход. В этом случае важную роль играет психолог от трихотилломании, который поможет разобраться в причинах проблемы и подобрать эффективные методы лечения.

Возможные причины трихотилломании

Существует несколько факторов, которые могут способствовать развитию этого расстройства:

  • генетическая предрасположенность – исследования показывают, что у людей с трихотилломанией часто есть родственники с подобными нарушениями.
  • нарушение работы нейромедиаторов – нехватка серотонина и дофамина в мозге может провоцировать компульсивное поведение.
  • стресс и тревожные расстройства – триггерами часто становятся эмоциональные переживания, проблемы в семье или школе.
  • психологические особенности – склонность к перфекционизму, импульсивность, низкая стрессоустойчивость могут быть предрасполагающими факторами.

Кроме того, трихотилломания может быть связана с детскими травмами, перенесенными в раннем возрасте. Например, эмоциональное или физическое насилие, нехватка внимания со стороны родителей могут вызывать внутреннюю тревожность, которая в дальнейшем трансформируется в навязчивые действия.

Некоторые исследования показывают, что трихотилломания может быть связана с нарушениями работы корковых структур мозга, отвечающих за самоконтроль и подавление импульсивных действий. Именно поэтому больные испытывают трудности в попытках контролировать свое поведение, даже осознавая его деструктивность.

Симптомы трихотилломании

Основные проявления заболевания включают:

  • повторяющееся вырывание волос, приводящее к заметному поредению шевелюры.
  • чувство напряжения перед актом выдергивания и облегчение после него.
  • отрицание или скрытие проблемы от окружающих.
  • использование различных ритуалов – раскатывание волос между пальцами, их жевание или скручивание.
  • наличие лысин или редких участков волос, выпадение ресниц и бровей.
  • чувство вины и стыда, связанное с неспособностью контролировать поведение.

Дополнительно могут наблюдаться другие компульсивные действия, такие как кусание ногтей, выщипывание кожи, постоянное натягивание одежды или перетирание предметов в руках. Больные могут испытывать тревогу и раздражение при попытках воздержаться от привычного действия.

В тяжелых случаях трихотилломания может привести к трихофагии – проглатыванию вырванных волос. Это состояние опасно тем, что может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая образование трихобезоаров (волосяных комков) в желудке, что требует хирургического вмешательства.

Кто подвержен трихотилломании?

Хотя трихотилломания встречается у людей любого возраста, наиболее подвержены ей следующие группы:

  • дети и подростки, особенно в период полового созревания.
  • женщины – согласно статистике, они страдают этим расстройством чаще мужчин.
  • люди с тревожными или депрессивными расстройствами.
  • лица, пережившие сильный стресс или травму.

Трихотилломания может начинаться в детском возрасте и проявляться как способ справляться со стрессом, тревогой или чувством одиночества. В подростковом возрасте она может усугубляться под влиянием гормональных изменений и проблем с самооценкой.

Кто помогает в решении проблемы?

Для успешного лечения трихотилломании необходим комплексный подход, включающий помощь различных специалистов:

  • психолог или психотерапевт – помогает разобраться в причинах расстройства и найти альтернативные способы снижения тревожности.
  • психиатр – в тяжелых случаях может назначить медикаментозное лечение, например, антидепрессанты или стабилизаторы настроения.
  • дерматолог – дает рекомендации по уходу за кожей и волосами, помогает в восстановлении волосяного покрова.

Как проходит терапия трихотилломании?

Лечение трихотилломании включает:

  • когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) – помогает выявить триггеры, изменить модели поведения и развить навыки самоконтроля.
  • тренинг осознанности и управления импульсами – учит переключать внимание на другие занятия.
  • медикаментозную поддержку – в ряде случаев используются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).
  • физические методы – использование специальных перчаток, накладок или защитных головных уборов для предотвращения акта выдергивания волос.
  • поддержку со стороны семьи – создание благоприятной психологической обстановки помогает снизить стресс и тревожность.

Почему важно решать проблему?

Без своевременного лечения трихотилломания может привести к:

  • заметным косметическим дефектам, вплоть до полного облысения.
  • социальной изоляции из-за стыда и проблем с самооценкой.
  • развитию тревожных и депрессивных расстройств.

Что будет, если не решать проблему?

Игнорирование трихотилломании может усугубить симптомы и привести к тяжелым последствиям:

  • ухудшение психоэмоционального состояния, развитие хронического стресса.
  • проблемы в личной жизни и профессиональной деятельности из-за неуверенности в себе.
  • необратимое повреждение волосяных фолликулов, что делает восстановление волос невозможным.

Специалисты подчёркивают: трихотилломания – это серьезное расстройство, требующее комплексного подхода к лечению. Чем раньше начнется терапия, тем выше вероятность успешного избавления от проблемы.

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