Ряд улиц в Симферополе более чем на сутки останутся без воды. Причина и адреса

Сегодня вечером и до обеда среды 7 июня ряд улиц в Симферополе останутся без воды. По информации ГУП РК «Вода Крыма», это связано с переустройством магистральных трубопроводов в рамках мероприятий по снижению потерь на сетях города. В частности, с 23:00 понедельника, 5 июня и до 23:00 (ориентировочно) вторника, 6 июня будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе улицы Комсомольской.
На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:
- пер. Смежный,
- ул. Киевская (частично),
- ул. Фрунзе(частично),
- ул. Тургенева(частично),
- ул. Крупской (частично),
- ул. Воровского (частично),
- ул. Неапольская,
- ул. Археологическая,
- ул. Батаева,
- ул. Красноармейская (частично),
- ул. 8 марта (частично),
- ул. Студенческая,
- ул. Курчатова,
- ул. Фабричный спуск,
- ул. Рубцова (частично),
- пер. Вольный,
- ул. Грибоедова (частично),
- ул. Стахановцев (частично),
- ул. Рубцова,
- ул. Партизанская,
- ул. Смирнова,
- ул. Терлецкого,
- ул. Лёвкина,
- а также прилегающие улицы и переулки.
Важно! Основной объём работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 6 июня, но полное восстановление водоснабжения ожидается только к 12:00 7 июня.
Жителям перечисленных улиц и переулков крымской столицы есть смысл запастись водой впрок.
Также, по информации администрации Симферополя с 23:00 вторника, 6 июня и до конца дня среды, 7 июня будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт. Молодежное
На период проведения работ будет ограничено холодное водоснабжение в следующий населенных пунктах: пгт. Комсомольское, пгт. Грэсовский, п. Аграрное, п. Битумное, с. Укромное (частично). Полное восстановление водоснабжения ожидается к 12:00 четверга, 8 июня.
Во время выполнения указанных работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.
С тегами: водоснабжение Крыма
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