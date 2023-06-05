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Ряд улиц в Симферополе более чем на сутки останутся без воды. Причина и адреса

Ряд улиц в Симферополе более чем на сутки останутся без воды. Причина и адреса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:35 05.06.2023

Сегодня вечером и до обеда среды 7 июня ряд улиц в Симферополе останутся без воды. По информации ГУП РК «Вода Крыма», это связано с переустройством магистральных трубопроводов в рамках мероприятий по снижению потерь на сетях города. В частности, с 23:00 понедельника, 5 июня и до 23:00 (ориентировочно) вторника, 6 июня будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе улицы Комсомольской.

На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • пер. Смежный,
  • ул. Киевская (частично),
  • ул. Фрунзе(частично),
  • ул. Тургенева(частично),
  • ул. Крупской (частично),
  • ул. Воровского (частично),
  • ул. Неапольская,
  • ул. Археологическая,
  • ул. Батаева,
  • ул. Красноармейская (частично),
  • ул. 8 марта (частично),
  • ул. Студенческая,
  • ул. Курчатова,
  • ул. Фабричный спуск,
  • ул. Рубцова (частично),
  • пер. Вольный,
  • ул. Грибоедова (частично),
  • ул. Стахановцев (частично),
  • ул. Рубцова,
  • ул. Партизанская,
  • ул. Смирнова,
  • ул. Терлецкого,
  • ул. Лёвкина,
  • а также прилегающие улицы и переулки.
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Важно! Основной объём работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 6 июня, но полное восстановление водоснабжения ожидается только к 12:00 7 июня.

Жителям перечисленных улиц и переулков крымской столицы есть смысл запастись водой впрок.

Также, по информации администрации Симферополя с 23:00 вторника, 6 июня и до конца дня среды, 7 июня будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт. Молодежное

На период проведения работ будет ограничено холодное водоснабжение в следующий населенных пунктах: пгт. Комсомольское, пгт. Грэсовский, п. Аграрное, п. Битумное, с. Укромное (частично). Полное восстановление водоснабжения ожидается к 12:00 четверга, 8 июня.

Во время выполнения указанных работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.

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