Ряд улиц в Симферополе более чем на сутки останутся без воды. Причина и адреса

Сегодня вечером и до обеда среды 7 июня ряд улиц в Симферополе останутся без воды. По информации ГУП РК «Вода Крыма», это связано с переустройством магистральных трубопроводов в рамках мероприятий по снижению потерь на сетях города. В частности, с 23:00 понедельника, 5 июня и до 23:00 (ориентировочно) вторника, 6 июня будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе улицы Комсомольской.

На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:

пер. Смежный,

ул. Киевская (частично),

ул. Фрунзе(частично),

ул. Тургенева(частично),

ул. Крупской (частично),

ул. Воровского (частично),

ул. Неапольская,

ул. Археологическая,

ул. Батаева,

ул. Красноармейская (частично),

ул. 8 марта (частично),

ул. Студенческая,

ул. Курчатова,

ул. Фабричный спуск,

ул. Рубцова (частично),

пер. Вольный,

ул. Грибоедова (частично),

ул. Стахановцев (частично),

ул. Рубцова,

ул. Партизанская,

ул. Смирнова,

ул. Терлецкого,

ул. Лёвкина,

а также прилегающие улицы и переулки.

Важно! Основной объём работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 6 июня, но полное восстановление водоснабжения ожидается только к 12:00 7 июня.

Жителям перечисленных улиц и переулков крымской столицы есть смысл запастись водой впрок.

Также, по информации администрации Симферополя с 23:00 вторника, 6 июня и до конца дня среды, 7 июня будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт. Молодежное

На период проведения работ будет ограничено холодное водоснабжение в следующий населенных пунктах: пгт. Комсомольское, пгт. Грэсовский, п. Аграрное, п. Битумное, с. Укромное (частично). Полное восстановление водоснабжения ожидается к 12:00 четверга, 8 июня.

Во время выполнения указанных работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.

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