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Рязанская область и город Касимов — места, где живёт душа России
автор фото: Александр Синицын (источник: archryazan.ru - проект об архитектуре Рязани и Рязанской области)

Рязанская область и город Касимов — места, где живёт душа России

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:46 03.12.2023

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