«Рыба — не мясо!». Самую большую ярмарку в Крыму посетили 10 тысяч человек

С 1 по 9 мая состоялась гастрономическая ярмарка «Рыба — не мясо» состоялась на территории фестивального поля «Золотая Балка» с 1 по 9 мая.

На время майских праздников поле «Золотой Балки» превратилось в увлекательную тропу вкусовых впечатлений и незабываемых эмоций, где у каждого гостя была возможность найти занятие по душе. Организаторы подготовили для жителей и гостей полуострова настоящий калейдоскоп впечатлений: разнообразные мастер-классы, многочисленные конкурсы с призами, фестиваль красок, байк-шоу, взрослые и детские дискотеки, — отмечают в пресс-службе события.

Вдобавок ко всему, во время гастрономической ярмарки лучшие пекари Крыма и Юга России изготовили пирог размером более 7 метров, а фермерский рынок радовал посетителей самыми свежими и экологическими продуктами.

Без внимания не осталась и детская зона, завлекающая юных гостей в увлекательные приключения. Продуманная детская программа включила в себя разнообразные активности, головокружительные аттракционы, творческие мастер-классы, большой лего-конструктор, батуты, аквагрим и сухой бассейн.

Участниками гастрономической ярмарки стали малые и крупные крестьянско-фермерские хозяйства, и производители, рыбодобывающие компании, представляющие город Севастополь, республику Крым и центральную часть России.

фото: пресс-служба гастрономической ярмарки