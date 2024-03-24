 «Рыбарь» - о комбинированном ударе ВСУ по Севастополю и Крыму

«Мозаичное» полотно информации от правильных Telegram-каналов объединил толковой сводкой с выводами Telegram-канал «Рыбарь». Понимаем, что Минобороны РФ так и не обнародовало информацию о ракетном (по информации «Рыбаря», не только ракетном) ударе по полуострову, но данный обзор видится максимально объективным (в таких условиях).

По информации экспертов канала, в комбинированной атаке по Крыму и Севастополю было задействовано не менее 12 самолётов тактической авиации противника.

Девять самолетов (предположительно, Су-24М и Су-27) взлетели со Староконстантинова, два МиГ-29 — с аэродрома Умань и ещё один Су-27 — с Миргорода. После выхода на рубеж в Затоке, Новой Одессе и Снигиревке был осуществлён пуск ракет Storm Shadow/SCALP, ADM-160 и «Нептун». Наиболее масштабной атаке подвергся Севастополь. Две ракеты пытались поразить стоянку боевых кораблей. Цели были сбиты, но обломки упали в районе причала в Севастопольской бухте, серьезных повреждений не зафиксировано, — отмечает «Рыбарь».

В этот раз ВСУ начали наносить удары по гражданской инфраструктуре Севастополя. Целью стали два многоквартирных дома и два муниципальных образования. Из-за попаданий погиб один мирный житель, а ещё четыре получили ранения.

Еще два «Шторма» были использованы для атаки здания, ранее используемого Черноморским флотом в центральной части города. Однако оно пустовало, поэтому кроме физического урона инфраструктуре, жертв нет. То же самое можно сказать и о районе Казачьей бухты. Украинские каналы всю ночь говорили о чудовищных прилетах, однако ракета упала в поле неподалеку от военного полигона. Пострадавших нет, — подытожил информацию по Севастополю Telegram-канал.

И если информацию по Севастополю, в том числе озвучивали губернатор Михаил Развожаев, городское правительство, оперативные службы, то данные по Республике Крым – эксклюзив «Рыбаря».

На западе Крыма под удар попало Черноморское. Сначала четырьмя беспилотниками самолетного типа ВСУ намеревались поразить казарму. БЛА летели на крайне низкой высоте, но были сбиты расчетами ПВО. Чуть позднее из Одесской области были выпущены несколько противокорабельных ракет «Нептун», которые были сбиты на подлете к Черноморскому самолетами ВКС России. В центральной части Крыма украинские формирования под утро атаковали нефтебазу в Гвардейском беспилотниками, летящими на крайне низкой высоте. Шесть из них уничтожены расчётом ЗРПК «Панцирь-С1» 31 дивизии ВВС и ПВО. Еще три упали на территории энергетического объекта, из-за чего возникло возгорание. Но основные нефтяные резервуары не были повреждены, что позволило быстро и без жертв потушить пожар силами МЧС. Также противник ракетным вооружением попытался поразить пункт дислокации 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны в районе Перевального. Благодаря подразделениям ПВО сбиты девять ракет, — сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Эксперты подсчитали: всего ВСУ использовали вчера свыше 40 ракет и беспилотников различных типов.

Кстати о беспилотниках. Об одной такой сбитой вражеской «птичке» рассказывает (и доказывает фото в своем Telegram-канале) крымский общественник Александр Талипов:

Сегодня над Крымом был сбит БПЛА, на крыльях которого украинские террористы написали: «Крокус», «Норд Ост», «Рязанский сахар», отсылая к крупнейшим террористическим актам в России. БПЛА должен был осуществить теракт против гражданского объекта, но был уничтожен. В очередной раз они подтверждают правильность начала СВО, мы воюем против фашистов и террористов. Крокус — это их рук дело и они за это ответят!