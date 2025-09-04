Прямо сейчас:
«Рыбный день» стартует на Северной стороне Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

«Рыбный день» стартует на Северной стороне Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 04.09.2025

В Севастополе продолжается реализация социального проекта «Рыбный день», в рамках которого можно приобрести рыбу по доступным ценам. Начинает работу новая торговая точка на Северной стороне — на ярмарке «Северная» (площадь Захарова, 1ж).

В ассортименте представлены как традиционные виды черноморской рыбы — килька и хамса, так и океаническая: навага, путассу, минтай. В зависимости от сезонного вылова список реализуемой продукции будет расширяться. Так, с декабря по март в продажу поступят ставрида и смарида. Скидки на продукцию достигают 50%. Реализация по социальным ценам проводится еженедельно — по четвергам, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Адреса торговых точек, участвующих в акции «Рыбный день»:

 — ярмарка «Северная», площадь Захарова, 1ж;
— «С моря на стол», проспект Генерала Острякова, 37;
— «С моря на стол», проспект Октябрьской Революции, 48;
— «С моря на стол», набережная Рыбпорта, 17;
— «С моря на стол», ул. Тарутинская, 36А;
— «Наша рыбка», ул. Щербака, пассаж Центрального рынка.

Напомним, социальный проект «Рыбный день» возобновили по поручению губернатора Михаила Развожаева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

