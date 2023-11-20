Рынок недвижимости в РФ: комнаты покупатели рассматривают как объекты для инвестиций

Эксперты отмечают, что россияне всё чаще рассматривают недвижимость в качестве инвестиционной «копилки». Причём объекты так называемой «вторички» стали в этом плане пользоваться бОльшим спросом — новостройки несколько «сдали позиции» ввиду последних изменений, связанных с повышением процентных ставок, отменой льготных программ и т.д. И интересный здесь факт в том, что комнаты вышли «на передовую» в том, что касается сегмента «относительно небольшие вложения, но перспективы есть». Особенно этот тренд набирает обороты в крупных городах России и, конечно, в столичном регионе. Так, к примеру, купить комнату в Зеленограде (а это, между прочим, административный округ Москвы, где цены на недвижимость априори выше, чем в любом другом регионе России) можно уложившись в сумму «плюс-минус» 4 миллиона рублей, если речь идёт о «старом фонде», и в 5-6 миллионов, если говорить о новостройках. Тогда как, судя по прогнозам специалистов и общим тенденциям на рынке недвижимости, уже через три-четыре года эти объекты могут стоить на порядок дороже. Инвестиции? Ну разумеется… И причин так думать, к слову, несколько:

более низкая стоимость «входа»: купля комнаты может быть более доступной по стоимости, чем покупка всей квартиры. Это, разумеется, привлекает инвесторов с ограниченным бюджетом.

купля комнаты может быть более доступной по стоимости, чем покупка всей квартиры. Это, разумеется, привлекает инвесторов с ограниченным бюджетом. рентабельность: вложение в комнаты для последующей аренды может обеспечить инвестору стабильный поток дохода. Комнаты могут быть сданы в аренду отдельно, что может повысить общую доходность по сравнению с арендой всей квартиры.

вложение в комнаты для последующей аренды может обеспечить инвестору стабильный поток дохода. Комнаты могут быть сданы в аренду отдельно, что может повысить общую доходность по сравнению с арендой всей квартиры. рынок аренды для студентов или рабочих мигрантов: в некоторых городах с высоким уровнем студенческого или рабочего миграционного потока комнаты в квартирах стабильно востребованы, так как предоставляют доступное жилье для тех, кто ищет временное проживание.

в некоторых городах с высоким уровнем студенческого или рабочего миграционного потока комнаты в квартирах стабильно востребованы, так как предоставляют доступное жилье для тех, кто ищет временное проживание. распределение рисков: вложение в комнаты может предоставить инвестору возможность распределить риски по отдельным частям недвижимости, вместо вложения сразу во всю квартиру.

вложение в комнаты может предоставить инвестору возможность распределить риски по отдельным частям недвижимости, вместо вложения сразу во всю квартиру. географическое разнообразие: можно использовать комнатные сделки для диверсификации инвестиционного портфеля недвижимости, вкладываясь в различные локации или районы.

можно использовать комнатные сделки для диверсификации инвестиционного портфеля недвижимости, вкладываясь в различные локации или районы. инвестиции в ремонт: можно увеличить стоимость комнаты, вложив средства в ремонт и улучшение условий проживания, что также может привести к повышению доходности.

Важно отметить, что инвестиции в комнаты могут варьироваться в зависимости от конкретных рыночных условий, локации и потребностей местного населения. Перед принятием решения о вложении денег в покупку комнат следует тщательно исследовать рынок и проконсультироваться с профессионалами в области недвижимости, потому как, разумеется, кроме явных преимуществ есть и недостатки здесь.

Также стоит подчеркнуть тот факт, что рынок таких предложений не так уж и объёмен. Хотя, конечно, тут прослеживается прямая зависимость от города как такового. Так, по данным ЦИАН (сервис по поиску, продаже, аренде городского и загородного жилья и коммерческой недвижимости), в Москве — это менее тысячи вариантов, в Екатеринбурге и Новосибирске — чуть более 550 в каждом городе. Зато в Петербурге, столице коммуналок, на выбор предлагается более 2 тысяч «комнатных» предложений».

Так что, если есть желание вложить деньги в недвижимость на перспективу — стоит поспешить. Число желающих растёт, количество предложений уменьшается.