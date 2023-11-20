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Рынок недвижимости в РФ: комнаты покупатели рассматривают как объекты для инвестиций
фото: pikist.com

Рынок недвижимости в РФ: комнаты покупатели рассматривают как объекты для инвестиций

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:47 20.11.2023

Эксперты отмечают, что  россияне всё чаще рассматривают недвижимость в качестве инвестиционной «копилки». Причём объекты так называемой «вторички» стали в этом плане пользоваться бОльшим спросом — новостройки несколько «сдали позиции» ввиду последних изменений, связанных с повышением процентных ставок, отменой льготных программ и т.д. И интересный здесь факт в том, что комнаты вышли «на передовую» в том, что касается сегмента «относительно небольшие вложения, но перспективы есть». Особенно этот тренд набирает обороты в крупных городах России и, конечно, в столичном регионе. Так, к примеру, купить комнату в Зеленограде (а это, между прочим, административный округ Москвы, где цены на недвижимость априори выше, чем в любом другом регионе России) можно уложившись в сумму «плюс-минус» 4 миллиона рублей, если речь идёт о «старом фонде», и в 5-6 миллионов, если говорить о новостройках. Тогда как, судя по прогнозам специалистов и общим тенденциям на рынке недвижимости, уже через три-четыре года эти объекты могут стоить на порядок дороже. Инвестиции? Ну разумеется… И причин так думать, к слову, несколько:

  • более низкая стоимость «входа»: купля комнаты может быть более доступной по стоимости, чем покупка всей квартиры. Это, разумеется, привлекает инвесторов с ограниченным бюджетом.
  • рентабельность: вложение в комнаты для последующей аренды может обеспечить инвестору стабильный поток дохода. Комнаты могут быть сданы в аренду отдельно, что может повысить общую доходность по сравнению с арендой всей квартиры.
  • рынок аренды для студентов или рабочих мигрантов: в некоторых городах с высоким уровнем студенческого или рабочего миграционного потока комнаты в квартирах стабильно востребованы, так как предоставляют доступное жилье для тех, кто ищет временное проживание.
  • распределение рисков: вложение в комнаты может предоставить инвестору возможность распределить риски по отдельным частям недвижимости, вместо вложения сразу во всю квартиру.
  • географическое разнообразие: можно использовать комнатные сделки для диверсификации инвестиционного портфеля недвижимости, вкладываясь в различные локации или районы.
  • инвестиции в ремонт: можно увеличить стоимость комнаты, вложив средства в ремонт и улучшение условий проживания, что также может привести к повышению доходности.

Важно отметить, что инвестиции в комнаты могут варьироваться в зависимости от конкретных рыночных условий, локации и потребностей местного населения. Перед принятием решения о вложении денег в покупку комнат следует тщательно исследовать рынок и проконсультироваться с профессионалами в области недвижимости, потому как, разумеется, кроме явных преимуществ есть и недостатки здесь.

Также стоит подчеркнуть тот факт, что рынок таких предложений не так уж и объёмен. Хотя, конечно, тут прослеживается прямая зависимость от города как такового. Так, по данным ЦИАН (сервис по поиску, продаже, аренде городского и загородного жилья и коммерческой недвижимости),  в Москве — это менее тысячи вариантов, в Екатеринбурге и Новосибирске — чуть более 550 в каждом городе. Зато в Петербурге, столице коммуналок, на выбор предлагается более 2 тысяч «комнатных» предложений».

Так что, если есть желание вложить деньги в недвижимость на перспективу — стоит поспешить. Число желающих растёт, количество предложений уменьшается.

Критерии выбора объектов для инвестирования средств

При выборе объектов для инвестирования в комнаты в квартирах, существует несколько критериев, которые могут помочь увеличить вероятность успешных инвестиций. Вот несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание:

  • локация: расположение недвижимости является одним из самых важных факторов. Выбирайте районы с хорошей транспортной доступностью, близостью к образовательным и торговым учреждениям, а также с нормальными условиями жизни.
  • спрос на аренду: изучите спрос на аренду комнат в выбранном районе. Рассмотрите целевую аудиторию, такую как студенты, работники-мигранты или другие группы, и определите, насколько востребовано арендное жилье в этой категории.
  • состояние объекта: оцените текущее состояние объекта. Если требуется капитальный ремонт, учтите это в финансовом плане инвестиций. Тщательно изучите документацию и условия сделки.
  • доходность: рассчитайте ожидаемую доходность инвестиции, учитывая стоимость покупки, возможные расходы на ремонт и улучшения, а также текущий рыночный уровень арендных плат.
  • регулятивные аспекты: изучите местные законы и нормативные акты, регулирующие аренду комнат и права владельцев. Удостоверьтесь, что вы понимаете все юридические аспекты вложения.
  • будущий потенциал: обратите внимание на перспективы роста цен на недвижимость в выбранном районе. Инвестирование в области с перспективным развитием может повысить стоимость ваших активов в будущем.
  • управление недвижимостью: решите, будите ли управлять арендным объектом самостоятельно или использовать профессиональные услуги управляющей компании. Управление недвижимостью может влиять на общую эффективность инвестиции.

Прежде чем принимать решение, рекомендуется провести тщательный маркетинговый анализ, оценить риски и проконсультироваться с профессионалами в области недвижимости и финансов, чтобы убедиться в целесообразности выбора конкретного объекта для инвестирования.

Комнаты «под инвестиции» в новостройках или в старом фонде

Выбор между покупкой комнат в новостройке или в старом фонде зависит напрямую от инвестиционных целей, предпочтений и стратегии. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и решение может зависеть от различных факторов. Вот некоторые соображения, которые могут помочь принять решение:

Новостройка

Преимущества:

  • современные стандарты: новостройки часто соответствуют современным стандартам качества и безопасности.
  • инфраструктура: новые дома часто строятся в развивающихся районах с новой инфраструктурой.
  • новые коммуникации: обычно новостройки оснащены современными инженерными системами и коммуникациями.

Недостатки:

  • высокие цены: цены на новостройки могут быть выше из-за современного дизайна и удобств.
  • возможные задержки: строительные проекты могут подвергаться задержкам, и вам придется подождать завершения строительства.

Старый фонд

Преимущества:

  • цена: недвижимость в старых зданиях часто более доступна по цене.
  • устоявшийся район: можно выбрать жилье в устоявшемся районе с развитой инфраструктурой и коммуникациями.
  • готовность к заселению: квартиры в старом фонде часто готовы к заселению, и можно быстро начать сдавать в аренду или использовать их.

Недостатки:

  • ремонт и обслуживание: может потребоваться вложить средства в ремонт и обслуживание, особенно если здание старое.
  • неактуальные системы: некоторые старые здания могут иметь устаревшие инженерные системы.

Окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей, предпочтений и целей. Важно также провести тщательное исследование рынка, рассмотреть текущую ситуацию в выбранном районе и оценить потенциал роста стоимости недвижимости.

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