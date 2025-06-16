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Рынок труда в Севастополе изменился - как?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Рынок труда в Севастополе изменился — как?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:41 16.06.2025

Уровень занятости в Севастополе за год вырос до 62% (в 2023 году — 60,7%). Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, сохраняется на минимальных отметках и является одним из самых низких в России, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Севастополя.

Особое внимание уделяется стимулированию занятости граждан, профессиональному обучению отдельных категорий граждан, что позволяет повысить их конкурентоспособность на рынке труда и расширить возможности трудоустройства. Рынок труда в Севастополе кардинально изменился: он стал «рынком соискателя», и работодателям теперь приходится активно конкурировать за кадры, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента Елену Сулягину.

Для преодоления кадрового дефицита в Севастополе было выстроено взаимодействие работодателей, образовательных учреждений и служб занятости.

На базе модернизированного центра занятости создан кадровый центр «Работа России». Было выполнено не только обновление пространства, но и кардинально изменены подходы к работе, — добавила директор ведомства.

В центре «Работа России» появилась возможность получить услуги трех организаций в режиме «одного окна».

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Создано удаленное рабочее место сотрудника учреждения МФЦ, благодаря чему в кадровом центре можно получить 42 услуги, включая регистрацию документов, оформление пособий и многое другое. При этом обращаться могут все желающие без привязки к месту жительства или регистрации.

Кадровый центр «Работа России» находится на улице Руднева, 40. Телефон контакт-центра: +7 (8692) 66-22-92.

Напомним, в этом году стартовал национальный проект «Кадры», направленный на повышение занятости и помощь специалистам в поиске стабильной работы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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