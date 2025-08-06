Рюмка за рюмкой и нахлынула волна ревности. Хотел убить... Инцидент в Севастополе

Ревность, подогретая алкоголем, не лучший помощник при выяснении отношений. В этом убедились герои очередной криминальной истории в Севастополе.

Вечером 32-летний местный житель ужинал вместе со своей 30-летней женой на кухне съёмной квартиры. Слово за слово, рюмка за рюмкой, и на мужчину вдруг нахлынула волна ревности. Повод нашёлся сам собой – его супруга трудилась продавцом в супермаркете и частенько задерживалась после работы.

Значит она мне с кем-то изменяет, — резюмировал ревнивец, схватил нож и, зажав даму в углу, приставил лезвие к её шее. — Убью!

Перепуганная женщина попыталась оправдаться, но пьяный муж тут же вонзил нож ей в ногу. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая сообщила об этом в полицию.

Подозреваемый задержан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Нахимовскому району. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».