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Рюмка за рюмкой и нахлынула волна ревности. Хотел убить... Инцидент в Севастополе
иллюстрация: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Рюмка за рюмкой и нахлынула волна ревности. Хотел убить… Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:22 06.08.2025

Ревность, подогретая алкоголем, не лучший помощник при выяснении отношений. В этом убедились герои очередной криминальной истории в Севастополе.

Вечером 32-летний местный житель ужинал вместе со своей 30-летней женой на кухне съёмной квартиры. Слово за слово, рюмка за рюмкой, и на мужчину вдруг нахлынула волна ревности. Повод нашёлся сам собой – его супруга трудилась продавцом в супермаркете и частенько задерживалась после работы.

Значит она мне с кем-то изменяет, — резюмировал ревнивец, схватил нож и, зажав даму в углу, приставил лезвие к её шее. — Убью!

Перепуганная женщина попыталась оправдаться, но пьяный муж тут же вонзил нож ей в ногу. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая сообщила об этом в полицию.

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Подозреваемый задержан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Нахимовскому району. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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