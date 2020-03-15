РЖД прекращает международное сообщение с Украиной и Молдовой из-за коронавируса

С 17 марта Российская Железная Дорога временно прекращает курсирование международных поездов с Украиной и Молдовой. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

Так, временно отменяется курсирование следующих поездов:

№65/66 Москва – Кишинев (АО «ФПК»),

№5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),

№23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д),

№ 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва,

№73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,

№ 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва,

№53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург,

№47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),

№341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),

№361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д),

№369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

Возврат денег будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены, — отметили в РЖД.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8(800)775-00-00 (для звонков из России), а также 7(499)605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Изменения графика движения».