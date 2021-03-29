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С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
Фото: duma.gov.ru

С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая соцпенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:06 29.03.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: с 1 апреля 2021 года на 3,4% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.  Напомним, социальная пенсия назначается:

  • инвалидам I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам;
  • детям, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери до 18 лет и до 23-х лет, если они учатся на очной форме в образовательных учреждениях;
  • детям, чьи родители неизвестны;
  • женщинам с 65 лет и мужчинам – с 70 лет (с учётом норм переходного периода повышения пенсионного возраста) постоянно проживающим в России, у которых нет необходимого страхового стажа и/или пенсионных коэффициентов, либо их недостаточно для назначения страховой пенсии по старости.

К сведению, социальные пенсии получает более 6 тыс. севастопольцев. Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, служивших по призыву, членов их семей, участников Великой Отечественной войны, а также награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осаждённого Севастополя» и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, — отмечают в пресс-службе ведомства.

С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая соцпенсии

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