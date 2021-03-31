С 1 апреля должников по ипотеке начнут лишать единственного жилья

С 1 апреля ипотечников с долгами, отмечает Московский Комсомолец , могут лишить единственного жилья — и это не шутка! Рекомендация Центробанка, введенная как мера поддержки заемщиков в период пандемии, вот-вот утратит силу, и вряд ли банки откажутся от соблазна взыскать долги. Совокупная задолженность россиян по ипотеке в 2020-м превысила 9 трлн рублей, что стало рекордом за всю историю. Реальные доходы населения не растут, положение дел в экономике оставляет желать лучшего, поэтому не исключено, что закредитованным россиянам в прямом смысле укажут на дверь из их квартиры. Даже если им больше некуда идти.

2020 коронавирусный год, когда действовало послабление в виде моратория на принудительное выселение, ознаменовался ипотечным бумом. Ситуация похожа на ловушку, в которую буквально заманили россиян. Соблазнившись на льготный процент по ипотеке, миллионы сограждан кинулись в банки: кредиты выдавались динамично, несмотря на массовое падение платежеспособности. Сегодняшняя картина выглядит довольно драматичной: инфляция выросла, повседневные траты — тоже, а реальные доходы продолжают падать, как и в предыдущие 5 лет. Несмотря на это, власти разрешили банкам лишать неплательщиков единственного жилья.

Ипотечные просрочки, по данным ЦБ, к началу 2021 года выросли на 11,3%, превысив 71 млрд рублей. Цифра эта выглядит не слишком страшно, хотя за ней тоже стоят тысячи человеческих судеб. Но у независимых экспертов есть уверенность, что, во-первых, этот показатель занижен как минимум на четверть, во-вторых, к концу 2021 года он может подскочить вдвое. Таким образом, все должники, воспользовавшиеся временным мораторием ЦБ в прошлом году, могут столкнуться с реальной угрозой выселения.

Снятие моратория ЦБ на выселение ипотечных заемщиков из единственного жилья увеличит число таких должников, кто не платит по кредиту и в результате лишится недвижимости, — говорит инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров.

По словам ведущего юриста компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, несмотря на то, что в прошлом году мы пережили настоящий ипотечный бум (доля выдаваемых кредитов выросла примерно на 35%), вместе с тем увеличилась доля отказов. В прошлом году она была на уровне 40%. По его словам, не стоит опасаться массовых выселений из-за просрочек по платежам. Процедура изъятия ипотечного жилья — очень долгий процесс, который может длиться годами.

Сначала банк должен подать соответствующий иск в суд. На практике дело будет рассматриваться около полугода, но может затянуться и до года. Если в процессе суда платежеспособность заемщика восстановится, банк гораздо охотнее пойдет на заключение мирового соглашения, чем продолжит тяжбу: кредитной организации самой не выгодно спускать плательщика с короткого поводка. После того как будет вынесено решение судом первой инстанции, есть еще вторая и третья, — отмечает эксперт. — Таким образом, только судебное рассмотрение может растянуться на год-полтора. Дальше в дело вступят судебные приставы, которым нужно исполнить решение суда, а именно продать на торгах ипотечную квартиру. На практике это тоже может занять около полугода.

Естественно, банковские долги — дело серьезное, и перед каждым кредитом стоит тщательно взвесить свою платежеспособность и понять, можно ли «потянуть» заем, рекомендует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В особенности это касается «тяжелых» и по суммам, и по срокам ипотечных кредитов. По мнению эксперта, снятие моратория ЦБ на принудительное выселение — это еще один сигнал к тому, что российские власти считают коронавирусный кризис полностью преодоленным и не видят больше никаких явных финансовых проблем.

Уже в ближайшее время вполне могут активизироваться коллекторы и приставы, потому что ничто теперь не мешает им реализовать уже принятые решения, — говорит Анна Бодрова. — Параметры просрочек и неплатежей на этом фоне будут только увеличиваться. Это продлится до тех пор, пока банки не пересмотрят политику выдачи больших кредитов или пока платежеспособность населения не выровняется. Вполне может быть, что в 2021 году показатель выставленных на торги квартир вырастет на 18–20% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Московский Комсомолец

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