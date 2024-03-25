С 1 апреля поменяется цена ОСАГО. Для кого и почему

По действующему законодательству все автомобилисты обязаны покупать полис ОСАГО, но не все знают и понимают, как формируется его цена и как можно её снизить. Сумма платежа зависит от размера базовой ставки страховой компании и коэффициентов. Начнем с базовой ставки, она устанавливается каждой страховой компанией по своему усмотрению в интервале, утвержденном Банком России. Далее этот базовый тариф перемножается на коэффициенты, и вот тут уже, при знании, от чего они зависят, есть возможность повлиять на них, а значит и на итоговую стоимость своей «автогражданки».

Например, то, как часто водитель становился виновником ДТП, показывает коэффициент бонус-малус (КБМ). Лучшим считается 13-й класс КБМ (коэффициент 0,46), его обладатель может получить максимальную скидку за безаварийную езду – 54%. Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев напоминает, что получить такую скидку можно в том числе, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП. При этом КБМ для каждого водителя обновляется ежегодно 1 апреля и действует до 31 марта следующего года включительно, а его значение не меняется при смене автомобиля.

По статистике РСА, по итогам прошлого года наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО зафиксирована в Москве – лучший КБМ у 46,8% водителей. На втором месте Санкт-Петербург – 43,1% водителей, далее идут Московская область – 42%, Ленинградская область – 40,8% и Пермский край – 40,2%. Всего же скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам четвертого квартала 2023 года имеют 93% водителей. Как говорят в РСА, это одно из следствий индивидуализации тарифов ОСАГО, когда всё больше водителей понимают, что ездить аккуратно и безаварийно – выгодно.

При этом доля автовладельцев, получающих максимальную надбавку за аварийную езду, в целом по стране остается минимальной и составляет всего 0,01%. Однако для них стоимость обязательной «автогражданки» вполне справедливо будет выше средней. Так, например, директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова рассказала, что «в прошлом году самый дорогой договор ОСАГО с физлицом наша компания заключила с премией порядка 96 тыс. рублей. На стоимость повлияли максимально возможный коэффициент бонус-малус (3,92) у владельца автомобиля, а также еще один добавленный водитель со стажем 2 года». При этом стоимость полисов ОСАГО начинается у этой страховой компании всего от 1 100 рублей (для водителей с лучшим КМБ (0,46) на маломощные ТС до 70 л.с., используемые в небольших населенных пунктах).

К факторам, влияющим на стоимость страховки помимо КБМ, относят:

территорию использования автомобиля (зависит от места регистрации собственника авто и учитывает, что статистика аварийности, и следовательно, вероятность наступления страхового случая в разных регионах и населенных пунктах может отличаться);

количество водителей, вписанных в полис ОСАГО (страховка для неограниченного числа лиц, так называемый «мультидрайв», как правило, дороже обычной страховки);

количество полных лет и стаж водителей автомобиля;

количество лошадиных сил машины;

период эксплуатации автомобиля;

срок действия договора (со 2 марта 2024 года можно купить «короткий» ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев).

Нетрудно догадаться, что стоимость ОСАГО будет выше, если совпадает сразу несколько повышающих коэффициентов. Алевтина Кожевникова, руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» приводит в пример владельца люксового автомобиля F-класса Audi A8 3.0TDI 45 Advance quattro 2019 года выпуска с мотором мощностью 249 л.с. У него оказался не только высокий КБМ, но и коэффициенты КТ (Москва), КО (страховка Мультидрайв), КМ (Мощность), в силу чего его полис ОСАГО стоил 58 904,65 руб. Но это скорее исключение из правил, не случайно это пример самого дорого полиса, проданного этой компанией в прошлом году обычному водителю легкого автомобиля.

Если резюмировать вышеизложенное, то основные советы по снижению стоимости полиса ОСАГО такие:

старайтесь ездить аккуратно и не провоцировать аварии, следите за своим КБМ;

между страховкой «мультидрайв» и обычной, лучше отдать предпочтение обычной с закрытым перечнем водителей, допущенных к управлению автомобилем;

покупая автомобиль с мощным двигателем, будьте готовы к высокой стоимости страховки для него.

Напомним также, проверить свой КБМ можно на официальном сайте РСА .