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С 1 апреля стартовал пересмотр социальных пенсий исходя из коэффициента индексации 1,1475 30 Опубликовано: 18 апреля 2025 г. Сайт: Ялта Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 года № 287 утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475 В соответствии с частью первой статьи 46 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (далее – Закон № 4468-1) расчетный размер пенсии с 1 апреля 2025 года составит 8824 рубля 08 коп. В связи с изложенным военным комиссариатом Республики Крым с 1 апреля 2025 года произведен перерасчет пенсий, исчисленных в минимальных размерах, а также надбавок к пенсиям, увеличений и повышений пенсий, установленных статьями 16, 17, 24, 38, 45 и 451 (дополнительная надбавка на уход с 1 апреля 2025 года устанавливается в размере – 1377,00 руб.) Закона № 4468-1. Список на выплату пенсий в повышенных размерах с 1 апреля 2025 года, указанной категории пенсионеров Министерства обороны, направлен в ПАО Сбербанк. Приём пенсионеров Министерства обороны РФ, а также членов семей, погибших в СВО воинов, ведется по следующему графику: вторник-четверг, с 09:00 до 13:00, и с 15:00 до 17:00 в 4-м кабинете Военного комиссариата города Ялта (ул. Морская, 8). Отдел информационной политики Администрации города Ялта

С 1 апреля стартовал пересмотр социальных пенсий

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:01 18.04.2025

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 года № 287 утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475.

В соответствии с частью первой статьи 46 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (далее – Закон № 4468-1) расчетный размер пенсии с 1 апреля 2025 года составит 8824 рубля 08 коп.

В связи с изложенным военным комиссариатом Республики Крым с 1 апреля 2025 года произведен перерасчет пенсий, исчисленных в минимальных размерах, а также надбавок к пенсиям, увеличений и повышений пенсий, установленных статьями 16, 17, 24, 38, 45 и 451 (дополнительная надбавка на уход с 1 апреля 2025 года устанавливается в размере – 1377,00 руб.) Закона № 4468-1.

Список на выплату пенсий в повышенных размерах с 1 апреля 2025 года, указанной категории пенсионеров Министерства обороны, направлен в ПАО Сбербанк.

Приём пенсионеров Министерства обороны РФ, а также членов семей, погибших в СВО воинов, ведется по следующему графику: вторник-четверг, с 09:00 до 13:00, и с 15:00 до 17:00 в 4-м кабинете Военного комиссариата города Ялта (ул. Морская, 8).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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