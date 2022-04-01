С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон. И это не шутка

С 1 апреля на территории в Крыму установлен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление было принято Советом министров РК ещё 16 марта.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населённых пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.

Также, постановлением Совмина определен перечень населенных пунктов Республики Крым, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. Всего таких населенных пунктов 568, из них подверженных угрозе лесных пожаров – 176.

На протяжении всего пожароопасного сезона сотрудники МЧС России будут вести непрерывную надзорно-профилактическую работу с принятием мер административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности. Основная цель данных мероприятий — пресечение случаев сжигания мусора и выжигания сухой травы на территории и вблизи населенных пунктов, и как следствие, предупреждение природных пожаров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Стоит отметить, что, несмотря на дождливую погоду в Крыму наблюдается сезонное увеличение пожаров, вызванных бесконтрольным выжиганием сухой травы, камыша и мусора. Их основными причинами, как и в прежние годы, является нарушение требований пожарной безопасности владельцами частных домовладений, садовых и дачных участков при уборке территории. С начала года на территории полуострова произошло 617 пожаров, из которых треть приходится на пожары, связанные горением сухой травы и камыша.

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