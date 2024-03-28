С 1 апреля в России изменятся правила получения водительских прав

В случае отсутствия страхового номера индивидуального лицевого счета, сотрудники Госавтоинспекции самостоятельно запросят необходимые данные.

В отдельных случаях СНИЛС не будет требоваться. В частности, речь идет о случаях, когда заявителем выступают сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, а также члены их семей.

Кроме того, с 1 апреля вступают в силу другие правила для иностранцев.

Так, они должны будут предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык ряда документов. Среди них — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

источник: «Российская газета»