С 1 апреля в Севастополе — пожароопасный сезон

На заседании Правительства Севастополя было решено, что с 1 апреля 2025 года на территории города официально объявляется начало пожароопасного сезона. Соответствующий проект постановления был рассмотрен и принят под председательством губернатора Михаила Развожаева.

В документе определен перечень населенных пунктов, садоводческих товариществ, а также объектов оздоровления и отдыха детей, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров.

С началом пожароопасного сезона будут усилены контрольные мероприятия и обеспечена возможность укомплектования сезонными сотрудников службы пожаротушения ГБУ города Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства».

В рамках комплексных мероприятий люди, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

Обращаем внимание, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие леса или имеющие объекты в лесу, а также ответственные за проведение массовых мероприятий в лесу перед выездом или выходом в лес обязаны провести инструктаж своих работников или участников массовых мероприятий и других мероприятий о соблюдении требований настоящих Правил и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах их тушения.

Напомним, что во время пожароопасного сезона запрещается:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах;

г) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя